Sự trỗi dậy của công nghệ AI trên thiết bị di động đang khiến không gian lưu trữ bị thu hẹp nhanh chóng. Bên cạnh các tệp tin hệ thống thông thường, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tích hợp trực tiếp trên điện thoại cũng ngốn một lượng lớn bộ nhớ, làm giảm không gian lưu trữ hình ảnh, video và ứng dụng của bạn.

Để điện thoại luôn vận hành mượt mà, việc dọn dẹp bộ nhớ định kỳ là điều bắt buộc. Thay vì phải lục tìm thủ công trong phần cài đặt phức tạp, bạn chỉ cần sử dụng một công cụ miễn phí duy nhất từ Google Play Store: ứng dụng Files by Google.

Nhiều người dùng Android thường bỏ qua các ứng dụng quản lý tệp mặc định vì cho rằng chúng không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, Files by Google không chỉ đơn thuần là nơi sắp xếp hình ảnh hay tệp tin đã tải xuống mà còn tích hợp một trình dọn dẹp cực kỳ thông minh.

Giao diện ứng dụng Files by Google. Ảnh: Android Police

Để truy cập tính năng này, bạn chạm vào biểu tượng menu ba dấu gạch ngang ở góc trên bên trái ứng dụng và chọn mục Clean (Dọn dẹp). Tại đây, bên dưới công cụ xóa tệp tin rác thông thường, ứng dụng cung cấp các bộ lọc dọn dẹp chuyên sâu và mạnh mẽ.

Các bước giải phóng bộ nhớ cùng Files by Google

Ứng dụng dọn dẹp thông minh này giúp bạn vượt qua rào cản tâm lý "sợ xóa nhầm tệp quan trọng" bằng cách phân loại dữ liệu cực kỳ khoa học và an toàn:

Xóa ảnh chụp màn hình cũ (Screenshots): Hệ thống tự động quét và gom tất cả các ảnh chụp màn hình cũ. Trên chiếc Galaxy S21 năm tuổi của cây bút Rahul Naskar từ trang tin công nghệ Android Police, ứng dụng đã phát hiện hơn 2.000 ảnh chụp màn hình cũ chiếm tới 1,5GB và cho phép xóa sạch chỉ bằng một lần chạm.

Loại bỏ tệp trùng lặp (Duplicates): Ứng dụng lọc ra các hình ảnh, video hoặc tệp tài liệu PDF bị trùng lặp, giải phóng thêm khoảng 500MB dung lượng.

Xóa ảnh bị mờ (Blurry photos): Những bức ảnh chụp lỗi, nhòe nét sẽ được gom lại một chỗ để bạn dễ dàng thanh lọc, trả lại thêm 50MB không gian trống.

Gỡ bỏ ứng dụng không dùng đến (Unused apps): Đây là "thủ phạm" ngốn dung lượng lớn nhất nhưng ít khi được chú ý. Files by Google liệt kê danh sách các ứng dụng đã lâu bạn không hề mở ra. Việc gỡ bỏ nhóm này giúp Naskar lấy lại gần 20GB bộ nhớ.

Quản lý tệp tin dung lượng lớn (Large files) và ảnh chế (Memes): Xóa bỏ các video hoặc tệp tải xuống có dung lượng lớn giúp giải phóng thêm 1GB, trong khi việc dọn sạch hàng trăm bức ảnh chế (chỉ chiếm khoảng 5MB) sẽ giúp thư viện ảnh của bạn gọn gàng, dễ tra cứu hơn.

Nhờ sự trợ giúp của Files by Google, người dùng có thể dễ dàng giải phóng tới 25GB dung lượng bộ nhớ bị lãng phí một cách nhanh chóng, công việc mà nếu làm thủ công sẽ phải mất tới vài ngày để rà soát và đưa ra quyết định.

(Theo Android Police)