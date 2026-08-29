Lễ kỷ niệm 1 năm phát triển thương hiệu Hồng Trà Tuổi Thơ, tại TP.HCM

Gói trọn ký ức tuổi thơ trong từng hương vị trà

Hồng Trà Tuổi Thơ là thương hiệu thức uống theo mô hình take away, trực thuộc Công ty TNHH Vạn Nhất Thiên Thành. Giữa thị trường F&B liên tục xuất hiện những xu hướng mới, Hồng Trà Tuổi Thơ lựa chọn một hướng đi riêng: tìm về những hương vị gắn với ký ức tuổi thơ.

Bản sắc ấy được thể hiện qua những thức uống mộc mạc, gần gũi, gợi nhớ những ngày tháng bình yên, đồng thời được cân chỉnh khéo léo để phù hợp với gu thưởng thức hiện đại. Giữa nhịp sống phố thị bận rộn, mỗi thức uống trao tay trở thành một khoảng lặng dịu dàng, kết nối những ký ức thân quen và mang lại cảm giác dễ chịu cho người thưởng thức.

Bên cạnh việc xây dựng bản sắc riêng, Hồng Trà Tuổi Thơ đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm, ưu tiên lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch, an toàn cùng công thức pha chế độc đáo mang đậm dấu ấn riêng. Song hành cùng chất lượng là phong cách phục vụ tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên, mang đến trải nghiệm đồng nhất và chỉn chu cho khách hàng.

Hành trình 1 năm xây dựng thương hiệu lan tỏa giá trị cộng đồng

Nhìn lại chặng đường một năm hình thành và gửi lời tri ân đến những người đồng hành, ngày 21/08/2026 Công ty TNHH Vạn Nhất Thiên Thành đã tổ chức Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập thương hiệu Hồng Trà Tuổi Thơ. Sự kiện là dịp để thương hiệu nhìn lại những dấu mốc trong năm đầu tiên, đồng thời gặp gỡ và tri ân khách hàng, đối tác cùng những người đã đồng hành trong quá trình phát triển.

Lễ kỷ niệm có sự hiện diện của các đối tác trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực F&B, các đơn vị truyền thông, báo chí và toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đỗ Đông Nghi - Chủ tịch Công ty TNHH Vạn Nhất Thiên Thành chia sẻ: “Một năm qua, chúng tôi đã có những ngày rất vui, cũng có những ngày rất khó khăn. Có những lúc tranh luận, có những lúc mệt mỏi, có những lúc tưởng như rất áp lực, nhưng có một điều tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Bởi bên cạnh tôi luôn có đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã cùng tôi làm việc, cùng nhau xây dựng thương hiệu”.

Bà Đỗ Đông Nghi - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vạn Nhất Thiên Thành phát biểu khai mạc sự kiện

Từ định hướng “kinh doanh để phát triển, nhưng phát triển để sẻ chia”, Hồng Trà Tuổi Thơ cũng dành một phần của chương trình cho hoạt động trao tặng quỹ thiện nguyện đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Mái ấm Thiên Ân. Hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh còn gặp khó khăn, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng mà thương hiệu hướng đến trong quá trình phát triển.

Đại diện Công ty TNHH Vạn Nhất Thiên Thành trao tặng quỹ thiện nguyện đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Một trong những nội dung tại sự kiện là chương trình tri ân và trao giải cho khách hàng tham gia chiến dịch “Kết nối tuổi thơ - lan tỏa tấm lòng”. Chương trình được triển khai tại hệ thống Hồng Trà Tuổi Thơ với các phần thưởng gồm ô tô điện VF3, MacBook, xe máy điện cùng hơn 40.000 phần quà.

Dịp này, Hồng Trà Tuổi Thơ cũng vinh danh, trao chứng nhận cho các cửa hàng, đối tác và thành viên có đóng góp trong quá trình xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống.

Sau chương trình, các khách mời và đối tác tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, đồng thời kết nối và trao đổi cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Từ cột mốc một năm hình thành thương hiệu, Hồng Trà Tuổi Thơ đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống và mở rộng hoạt động. Theo định hướng của doanh nghiệp, đến năm 2028, thương hiệu hướng tới hơn 100 cửa hàng tại Việt Nam.

Bên cạnh phát triển thương hiệu, Hồng Trà Tuổi Thơ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng, tăng cường kết nối với khách hàng, đối tác và từng bước xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Công ty TNHH Vạn Nhất Thiên Thành Điện thoại: 0901655231

Email: congtyvannhatthienthanh@huiyitea.vn

(Nguồn: Công ty TNHH Vạn Nhất Thiên Thành)