Ngày 25/3, tại TPHCM, Panasonic đã bất ngờ đưa thương hiệu Sanyo trở lại Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng.

Ra đời năm 1947 tại Nhật Bản và đến năm 1958 Sanyo trở thành đơn vị tiên phong trong công nghệ làm mát với sự xuất hiện của hệ thống điều hoà đầu tiên.

Sanyo bắt đầu hiện diện tại Việt Nam khi xây dựng nhà máy sản xuất điện gia dụng vào năm 1995, đến năm 1997 chiếc máy giặt đầu tiên mang thương hiệu này ra đời. Năm 2001, Sanyo từng được GFK bình chọn là thương hiệu điện gia dụng số 1 Việt Nam.

Chiếc điều hoà đầu tiên của hãng xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 2008.

Trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình phát triển, đến năm 2011 Sanyo trở thành một phần của Panasonic và đến năm 2014 Haier mua lại nhà máy của hãng tại Việt Nam và đổi tên thành AQUA.

Mặc dù đã bán nhà máy cho AQUA nhưng thương hiệu điều hoà Sanyo vẫn được Panasonic giữ lại và trở thành một phần độc lập của hãng này.

Với việc nắm bắt xu thế cuộc sống năng động của người trẻ, Sanyo quyết định trở lại thị trường Việt Nam với dòng máy điều hoà mới và theo đại diện của hãng là phục vụ cho thế hệ mới.

Những chiếc điều hoà này có phong cách trẻ trung, cho phép làm lạnh nhanh khi giảm nhiệt độ lên đến 9 độ C trong 60 giây ở chế độ Powerful mode.

Mặc dù Panasonic cũng có dòng sản phẩm máy điều hoà, nhưng đại diện Sanyo cho biết sẽ không có sự cạnh tranh giữa hai thương hiệu, mà sẽ là sự bổ trợ cho nhau cùng phát triển trên thị trường.