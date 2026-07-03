Buổi đối thoại diễn ra ngày 25/6/2026 tại khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera, có sự tham gia của nhà báo Vũ Kim Hạnh - chuyên gia kinh tế và nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương - tác giả của nhiều cuốn sách ẩm thực nổi tiếng.

Buổi đối thoại “Tài Ký - Di sản 50 năm và sức bật cạnh tranh mới” do Tài Ký tổ chức.

Sự kiện mở ra không gian đối thoại đa chiều giữa các chuyên gia, ban lãnh đạo và mạng lưới nhà phân phối đa quốc gia của doanh nghiệp. Tại đây, hành trình chuyển mình đầy tự hào của thương hiệu đã được tái hiện rõ nét trên nhiều phương diện, từ kinh tế đến văn hoá ẩm thực.

Từ chiếc cối xay thủ công đến truyền thống thương hiệu 50 năm

Trong 50 năm, Tài Ký đã có bước chuyển mình mạnh mẽ: từ chiếc cối xay thủ công trong gian bếp gia đình đến nhà máy công nghiệp, từ thị trường nội địa vươn ra xuất khẩu quốc tế, từ các loại bột truyền thống đến hệ sinh thái hơn 75 sản phẩm. Đáng chú ý là sự ra đời của dòng bột pha sẵn như bánh xèo, bánh khọt, bánh cuốn, há cảo… được xem là bước đi linh hoạt, vừa hiện đại vừa giữ trọn giá trị truyền thống.

Nghệ nhân Bùi Thị Sương chia sẻ: “Tài Ký không chỉ là doanh nghiệp đầu ngành bột thực phẩm mà còn là một di sản, nơi gìn giữ tình yêu nông sản và văn hoá ẩm thực Việt, lan tỏa đến người tiêu dùng trong và ngoài nước”.

Nghệ nhân Bùi Thị Sương kỳ vọng Tài Ký sẽ tiếp tục giải những bài toán khó, đơn giản hóa việc làm bánh truyền thống để gần hơn với giới trẻ, đồng thời phục dựng và bảo tồn các món bánh dân gian quý báu của 54 dân tộc Việt Nam đang dần mai một.

Nghệ nhân ẩm thực Bùi Thị Sương đánh giá cao những nỗ lực phát triển của Tài Ký suốt 50 năm .

Giải mã “4 từ khoá thành công” và sức bật phát triển thị trường của Tài Ký

Trong buổi đối thoại, các diễn giả đặt thương hiệu trong bối cảnh thị trường hiện nay, mang đến góc nhìn thực tế về năng lực cạnh tranh trước biến động tiêu dùng và sự gia tăng của hàng ngoại nhập.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Tài Ký duy trì vị thế nhờ 4 giá trị cốt lõi: “Chất lượng ổn định - Giá cả hợp lý - Độ phủ rộng - Bề dày lịch sử”. Bà Kim Hạnh cũng khuyến nghị doanh nghiệp đẩy mạnh thương mại điện tử, hiện đại hóa bao bì và tăng nhận diện với thế hệ tiêu dùng mới, đặc biệt là các gia đình trẻ ở đô thị.

Chuyên gia kinh tế Vũ Kim Hạnh nhận định về 4 yếu tố cốt lõi giúp Tài Ký đứng vững trên thị trường.

Bà Vũ Kim Hạnh cũng nhấn mạnh nội lực của Tài Ký: “Bên cạnh công nghệ hiện đại, sức mạnh lớn nhất chính là sự gắn kết gia đình, chuyển giao thế hệ bền bỉ và sự kiên định với truyền thống. Giữ vững những giá trị này là lợi thế cạnh tranh khác biệt của doanh nghiệp”.

Nhà phân phối của doanh nghiệp lắng nghe chia sẻ quý báu từ các diễn giả.

Ở góc độ văn hoá, nghệ nhân Bùi Thị Sương mong muốn có thêm nhiều hoạt động thiết thực để thế hệ trẻ yêu và tiếp nối ẩm thực truyền thống, đưa giá trị này đi xa hơn. Về kinh tế, chuyên gia Vũ Kim Hạnh cho rằng, với nền tảng khoa học hiện đại, người trẻ có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên Việt Nam để tạo ra giá trị mới, đồng thời nhấn mạnh phát triển cần gắn với bảo tồn theo hướng kinh tế tuần hoàn để đảm bảo bền vững.

Đại diện doanh nghiệp, bà Bùi Thị Thúy Loan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký khẳng định sẽ tiếp thu các chia sẻ từ chuyên gia, coi đây là định hướng để vừa gìn giữ di sản, vừa đổi mới và phát triển trong giai đoạn mới.

Bà Bùi Thị Thúy Loan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký phát biểu tại buổi đối thoại.

“Nhìn lại hành trình nửa thế kỷ, từ củ khoai còn sót lại nơi góc bếp, hai nhà sáng lập là ông Bùi Sa Nhung và bà Nguyễn Thị Xuân đã tạo nên những mẻ bột đầu tiên, để hôm nay trở thành một giá trị quý cho công ty. Thế hệ kế nghiệp luôn tâm niệm phải gìn giữ cội nguồn, lưu giữ truyền thống và nuôi dưỡng sức sống tiếp tục bám rễ, sinh sôi và vươn xa” - TGĐ Bùi Thị Thúy Loan xúc động chia sẻ.

Doanh nghiệp Tài Ký do ông Bùi Sa Nhung và bà Nguyễn Thị Xuân thành lập năm 1976. Sau 50 năm phát triển, doanh nghiệp hiện có 2 nhà máy đạt chuẩn quốc tế, hơn 75 sản phẩm và cung ứng hàng ngàn tấn bột mỗi năm. Tài Ký đã nhận nhiều chứng nhận, bằng khen của Chính phủ và là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Sản phẩm hiện có mặt tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Facebook: https://www.facebook.com/takyfood.com.vn Website: https://www.takyfood.com.vn/vn/trang-chu.html

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký)