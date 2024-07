Mới đây, trang web chính thức của Lexus Việt Nam đã không còn xuất hiện mẫu sedan IS trong danh mục sản phẩm. Đây là điều gây bất ngờ khi hiện đây là mẫu xe có giá bán hợp lý hàng đầu của Lexus tại Việt Nam, nhưng khả năng cạnh tranh của xe luôn bị nghi ngờ khi đặt cạnh hàng loạt đối thủ mạnh từ Đức.

Danh mục sedan của Lexus Việt Nam đã không còn mẫu IS

Trong khi đó, một số tư vấn bán hàng tại đại lý cũng xác nhận mẫu xe này đã không còn được bán tại thị trương Việt Nam, hãng xe Nhật Bản hiện chưa cho biết lý do ngừng bán nhưng nguyên nhân khá dễ hiểu khi doanh số không đạt kỳ vọng cùng giá bán cao và thiết kế khó tiếp cận người dùng trong nước.

Lexus IS ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2021 nhưng không có nhiều cập nhật qua năm tháng như các "anh em" khác, xe chỉ có thêm một phiên bản mới F Sport vào năm 2022 nhưng cũng chưa mang đến nhiều thành công về doanh số. Trước khi bị khai tử, mẫu sedan của Lexus được bán với giá 2,13 - 2,82 tỷ đồng, cao nhất trong phân khúc xe sang hạng C do nhập khẩu nguyên chiếc, khó có khả năng cạnh tranh với Mercedes-Benz C-Class và BMW 3 Series được lắp ráp trong nước với giá rẻ.

Tại Việt Nam, Lexus IS sở hữu động cơ 2.0L 4 xi-lanh tăng áp với công suất tối đa 241 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Ngoài ra, phiên bản 300h sở hữu hệ thống Hybrid với động cơ xăng 2.5L kết hợp động cơ điện, cho công suất tối đa 220 mã lực, cùng với đó là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu sau.

Lexus IS sở hữu ngoại hình trẻ trung và năng động

Lexus IS là một mẫu xe mang đầy chất trẻ trung, khác biệt với các sản phẩm sedan còn lại của Lexus. Ngoại hình xe dù vẫn có nhiều đặc trưng của thương hiệu nhưng sở hữu thiết kế năng động, khí động học cao nhằm thu hút các đối tượng khách hàng có độ tuổi thấp hơn.

Hiện Lexus Việt Nam chỉ còn 2 mẫu sedan bán ra tại Việt Nam gồm ES và LS cạnh tranh trong các phân khúc cao hơn, sự tập trung được hướng tới các mẫu xe gầm cao với 4 sản phẩm cạnh tranh gồm: NX, RX, GX và LX. Xu hướng điện hóa cũng được thể hiện rõ ràng với các hệ thống Hybrid đều được bổ sung cho tất cả các mẫu xe bán ra của hãng.