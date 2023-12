{"article":{"id":"2222424","title":"Thưởng Tết năm 2024 sẽ khó khăn?","description":"Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo, vấn đề lương, thưởng Tết năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn.","contentObject":"<p>Ngày 3/12, tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023 vẫn còn những khó khăn.</p>

<p>Mặc dù phần lớn số doanh nghiệp đảm bảo được đời sống, việc làm cho người lao động, song một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng; hoặc trong một thời gian dài dưới tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã suy giảm sức chống chọi.</p>

<p>“Chúng tôi nhận định lương, <a href=\"https://vietnamnet.vn/thuong-tet-tag17634165401669627202.html\" target=\"_blank\">thưởng Tết</a> năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn”, ông Hiểu nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thuong-tet-904.jpg?width=768&s=FydZNfcQNb_ovJFxPi8b3A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thuong-tet-904.jpg?width=1024&s=5mzkeEs6gXf6Cih0oQ_Nhw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thuong-tet-904.jpg?width=0&s=tPGU8Jf2ReilqOaanNw95w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thuong-tet-904.jpg?width=768&s=FydZNfcQNb_ovJFxPi8b3A\" alt=\"thuong tet.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thuong-tet-904.jpg?width=260&s=ISetCFdLs-63uOGd6Qzx_Q\"></picture>

<figcaption>Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo, lương, thưởng Tết năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa)</figcaption>

</figure>

<p>Trước dự báo như vậy, ông Hiểu cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động từ rất sớm.</p>

<p>Cùng với đó, thiết kế chính sách chăm lo cho các đối tượng, bên cạnh hỗ trợ, tiền quà, Công đoàn sẽ tổ chức các chuyến xe, tàu, máy bay miễn phí, giảm phí để hỗ trợ người lao động đi lại về quê đón Tết.</p>

<p>Từ đầu tháng 11/2023, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) đã trình Bộ này về việc yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2024 của doanh nghiệp đối với người lao động.</p>

<p>Thời hạn báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết của doanh nghiệp năm nay tương tự năm ngoái, tức là vào ngày 25/12. 