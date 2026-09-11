Sáng 11/9, Triển lãm thiết bị nghe nhìn AV Show lần thứ 26 đã chính thức được khai mạc tại TPHCM.

Nổi bật của triển lãm năm nay là sự xuất hiện của cặp loa “siêu phẩm” Maestoso Horn Speaker - Prestige Version đến từ thương hiệu AlmaSuona (Italia) với kiến trúc loa kèn 6 đường tiếng và 11 driver.

Cặp loa Maestoso Horn Speaker - Prestige Version có giá trị gần 60 tỷ đồng đang được trưng bày tại AV Show 26.

Thùng loa và các họng kèn được chế tác thủ công bằng gỗ tại Italia, trong khi phần khuếch đại, nguồn cấp và cách phân chia dải tần cũng được phát triển đồng bộ như một phần không thể tách rời của hệ thống.

Điểm làm nên giá trị cốt lõi của siêu phẩm này chính là việc tiên phong ứng dụng công nghệ nam châm điện Field Coil cho hệ thống loa kèn trên quy mô chưa từng có.

Từ driver 15 inch (bass/upper-bass), 12 inch (mid-bass), cho đến các củ nén 1.5 inch (mid) và 1 inch (high), tất cả đều chạy Field Coil với bộ nguồn độc lập.

Thiết kế này loại bỏ sự phụ thuộc vào nam châm vĩnh cửu, mang lại khả năng kiểm soát màng loa tối ưu tức thì, đưa độ nhạy của hệ thống lên mức ấn tượng: 104 đến 111 dB/W.

Tất cả được cộng hưởng qua những họng kèn khổng lồ chế tác thủ công bằng gỗ nguyên khối tại Italia.

Phần siêu trầm (Very Low Frequencies) của loa được xây dựng với quy mô tương đương một hệ thống subwoofer độc lập.

Mỗi kênh sử dụng bốn thùng, chứa driver 15 inch và hai thùng dành cho driver 18 inch có hành trình dài, nâng tổng số lên sáu thùng loa siêu trầm.

Prestige Version là cấu hình cao cấp nhất của dòng Maestoso, với giá bán lẻ đề xuất lên tới 1,95 triệu Euro (gần 60 tỉ đồng)

Cặp loa JBL Summit Everest có giá 5,3 tỷ đồng được giới thiệu tại triển lãm.

Cũng tại triển lãm, Thanh Tùng Audio và JBL cũng đã tổ chức buổi ra mắt cặp loa JBL Summit Everest, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập của hãng. Cặp loa này có giá trị lên đến 5,3 tỷ đồng.

Dàn âm thanh với loa Odeon đến từ Đức, mức giá 13 tỷ đồng tuỳ theo số lượng loa và thiết bị.

Ngoài ra, khách tham dự còn có thể thưởng thức cặp loa độc bản Odeon Audio Carnegie đẳng cấp từ Đức và nhiều dàn âm thanh có giá trị từ vài chục triệu đến cả trăm tỉ đồng.

Dàn âm thanh Kaiser có giá lên tới 23 tỷ đồng.

Dàn âm thanh Elac có giá khoảng 6 tỷ đồng.

Dàn âm thanh của Sonus Faber có giá 4,7 tỷ đồng.

Dàn âm thanh hơn 4 tỷ đồng từ Thi Vân Labs

Dàn âm thanh của Monitor Audio có giá hơn 3 tỷ đồng, riêng cặp loa giá 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra tại triển lãm cũng xuất hiện các dàn âm thanh từ vài chục đến vài trăm triệu đồng tuỳ nhu cầu người dùng.

Nhiều dòng dây loa cao cấp cũng có mặt tại triển lãm, trong ảnh là dây loa đến từ thương hiệu của Đài Loan (Trung Quốc) giá từ 5-10 triệu đồng.

Người dùng cũng có thể mua các đĩa than khi tham quan AV Show 2026.

Sony, đơn vị xuất hiện thường xuyên tại AV Show, bên cạnh trưng bày các sản phẩm như TV, máy ảnh, tai nghe, còn có sự xuất hiện của chiếc máy nghe nhạc Walkman trị giá gần 73 triệu đồng.

Triển lãm AV Show lần thứ 26 sẽ diễn ra từ 11- 13/9 tại TPHCM, với sự tham gia của 27 nhà sản xuất, kinh doanh phân phối thiết bị âm thanh hifi, home theater, các thương hiệu điện tử hi-tech trong 36 phòng triển lãm và vị trí trưng bày.