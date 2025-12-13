Triển lãm AVShow lần thứ 25 vừa được tổ chức sáng 13/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), quy tụ nhiều thiết bị âm thanh chất lượng cao trên khắp thế giới.

AVShow lần này trưng bày hàng loạt hệ thống âm thanh hi-end và ultra hi-end, giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỷ, thậm chí hơn chục tỷ đồng mỗi bộ. Ngay trong buổi sáng đầu tiên, sự kiện đã thu hút hàng trăm khách đến thưởng thức.

Nhiều thiết bị trong số này thuộc nhóm hiếm, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Một trong số đó là bộ Unique High End Audio của thương hiệu MBL 101 X-treme MKII (Đức) trị giá 600.000 USD. Điểm nổi bật nhất là thiết kế loa đa hướng hình bầu dục, phát âm thanh 360 độ, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động, chân thực như nghe nhạc sống. Toàn bộ hệ thống rất đồ sộ, khoảng 1,6 tấn. Cấu trúc loa chính cao khoảng 185cm.

Đây là một trong những hệ thống loa đắt nhất và cao cấp nhất thế giới, thuộc phân khúc "ultra hi-end". Mỗi năm, MBL chỉ sản xuất khoảng 12 cặp loa 101 X-treme trên toàn thế giới, khiến nó trở thành một siêu phẩm hiếm có trong giới âm thanh.

Nhóm sản phẩm ấn tượng khác đến từ Pháp là dòng loa Diva Series hi-end. Trong ảnh là cặp loa Diva 605 trị giá 900 triệu đồng (chỉ tính riêng loa), nổi bật với thiết kế các thùng loa riêng cho các củ loa mid, treble với thùng hình cầu, triệt tiêu các cộng hưởng xấu và làm giảm đáng kể va đập mạnh của các sóng âm trầm (vốn có năng lượng lớn) vào mặt ngoài thùng loa mid/treble, giúp dải âm này trở nên trong trẻo, tinh sạch, không bị nhiễu.

Kích thước lớn hơn một chút nữa là cặp loa Diva 706 có giá 1 tỷ 650 triệu đồng, thu hút khá nhiều khách tham quan. Với những củ loa hàng đầu, nhà sản xuất cần mạch phân tần để phục vụ những củ loa hoạt động chính xác về tần số, về độ phẳng của đáp tuyến, độ suy hao ở tần số cắt, về sự đồng pha của các dải tần, và sau cùng là hiệu suất của bộ phân tần.

Còn đây là cặp loa Diva 909 trị giá 5,7 tỷ đồng, trọng lượng 298kg. Mẫu loa mới này sở hữu dáng đứng đầy uy lực với cấu trúc hai khối rõ rệt. Khối trên chứa driver tweeter và mid được cách ly hoàn toàn khỏi khoang bass, giúp triệt tiêu rung chấn và đảm bảo độ tinh sạch tuyệt đối cho dải trung - cao, đồng thời định hình hình thái như một tác phẩm điêu khắc đương đại.

Cũng tại AVShow, một thương hiệu Việt Nam đáng chú ý là cặp loa kèn cao cấp được nghiên cứu và chế tác thủ công bởi Thivan Labs. Bộ loa thiết kế kiểu kèn gỗ uốn cong cỡ lớn cho dải trung – cao, kết hợp thùng bass đồ sộ với woofer đường kính lớn, mang lại độ nhạy rất cao và khả năng phối ghép tối ưu với ampli đèn công suất thấp. Loa tái hiện trung âm dày dặn, giàu nhạc tính, âm hình rộng mở và sân khấu sâu, đặc biệt phù hợp với jazz, vocal và nhạc mộc, được nhiều khách có mặt tại đây đánh giá khá cao.

Đi kèm với bộ loa kèn trên, một sản phẩm nổi bật khác là chiếc preampli có tên Ultimate 300, được trang bị biến áp xuất âm phát triển riêng, tinh chỉnh chính xác nhằm tối ưu hiệu suất của bóng 300B. Mọi kết nối bên trong đều được chế tác thủ công tỉ mỉ theo phương pháp Point-to-Point, đảm bảo đường truyền tín hiệu ngắn và sạch, chất lượng âm thanh không bị suy hao. Đặc biệt, preampli ThivanLabs Ultimate 300 đã được tách biệt module cấp nguồn thành một khối máy độc lập nằm trong một chassis cách ly hoàn toàn khỏi thân máy chính. Bên cạnh bóng 300B, Ultimate 300 còn có thêm cặp bóng 6SN7. Người dùng có thể thử nghiệm thay thế bóng đèn để tinh chỉnh chất âm theo sở thích.

Một hệ thống loa kèn khác là Aries Cerat Pallas đến từ Cộng hòa Síp (Cyprus). Mỗi chiếc có kích thước khổng lồ, cao hơn 2m và nặng tới 650kg, vỏ là gỗ giả đá. Cấu trúc loa là hệ thống 4 đường tiếng, sử dụng các củ loa kèn chế tác thủ công từ gỗ nguyên khối cho dải trung-trầm và dải trung, kết hợp với tweeter ribbon lớn.

Điểm đặc biệt là dải trầm được đảm nhiệm bởi tới 8 củ loa woofer 12 inch tích hợp sẵn 16 bộ khuếch đại Class D công suất cao. Giá của cặp loa này khoảng 450.000 USD.

Đầu đọc CD Chord BLU MKII (Anh quốc), một thiết bị transport CD tích hợp công nghệ nâng cấp tín hiệu tiên tiến và bộ giải mã tín hiệu số (DAC), preamplifier và bộ khuếch đại tai nghe Chord DAVE. Chord Blu MK II là phiên bản nâng cấp của đầu CD danh tiếng từ Chord Electronics, kết hợp với công nghệ đọc đĩa tiên tiến. Thiết bị này có giá trên 250 triệu đồng.

690 triệu 800 nghìn là cặp power monoblock đèn Cary Audio CAD-211FE, một sản phẩm hi-end đến từ thương hiệu Cary Audio Design của Mỹ. Mỗi thiết bị là một bộ khuếch đại công suất cho một kênh âm thanh riêng biệt (trái hoặc phải), giúp loại bỏ nhiễu xuyên âm giữa các kênh và cải thiện đáng kể âm trường, độ động của âm nhạc. Đây là một trong những mẫu ampli đèn được giới audiophile đánh giá cao bởi khả năng tái tạo âm thanh sống động và chân thực.

Đây là cặp loa cột không dây chủ động Focal Diva Utopia, một sản phẩm hi-end đột phá của Focal, kết hợp công nghệ âm học đỉnh cao của Pháp với hệ thống điện tử từ thương hiệu Naim của Anh quốc. Điểm khác biệt lớn nhất của Diva Utopia là tích hợp sẵn bộ khuếch đại công suất Class A/B từ Naim bên trong mỗi loa (tổng cộng 400W mỗi loa), loại bỏ nhu cầu sử dụng ampli rời. Loa sử dụng công nghệ UWB (Ultra Wideband) cho phép truyền âm thanh độ phân giải cao (96kHz/24-bit) không dây giữa hai loa chính-phụ mà không bị nén và có độ trễ cực thấp. Thùng loa có thiết kế uốn lượn đặc trưng của dòng Utopia, các tấm vách bên được bọc nỉ có thể tháo rời và thay đổi màu sắc để phù hợp với sở thích cá nhân.

Một thiết bị âm thanh hi-end kinh điển là bộ đầu băng cối Nagra T-Audio có độ chính xác cơ khí và chất lượng âm thanh analog tuyệt hảo. Sản phẩm đến từ Thụy Sĩ được coi là một "báu vật" trong thế giới âm thanh, được giới audiophile săn đón vì khả năng tái tạo âm thanh ấm áp, giàu nhạc tính mà theo nhiều người là khó có công nghệ kỹ thuật số nào sánh được.

Tại AVShow còn có nhiều sản phẩm âm thanh gia đình tầm trung. Trong ảnh là dòng JBL Stage Series (Mỹ), bao gồm mẫu loa bookshelf JBL Stage 250B và loa trung tâm JBL Stage 245C. Nó được thiết kế cho cả nghe nhạc và xem phim, mang lại chất lượng âm thanh cao cấp với mức giá dễ tiếp cận.

AVShow năm nay có 28 phòng nghe và khu trưng bày cùng một số workshop chuyên ngành, được đặt tại tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, từ ngày 13 đến 15/12.