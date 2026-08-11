Chiều 11/8, trao đổi với phóng viên VietNamNet, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ cháu nhỏ bị đánh tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc.

Theo Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, sau khi nhận được văn bản của UBND tỉnh Phú Thọ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã yêu cầu Ban Quản trị Phật giáo chùa Bầu báo cáo, giải trình chi tiết toàn bộ nội dung liên quan.

Toàn cảnh chùa Bầu tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

“Ban Trị sự đã gửi văn bản xuống Ban Quản trị Phật giáo chùa Bầu, yêu cầu báo cáo đầy đủ, giải trình chi tiết vụ việc. Sau khi nhận được báo cáo, Ban Trị sự sẽ xem xét”, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm thông tin.

Về tình hình tại chùa Bầu, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm cho biết, hiện tại trụ trì chùa đang làm việc với cơ quan công an.

Lực lượng công an xuất hiện tại chùa Bầu. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo nâu, cầm roi đánh một cháu nhỏ trong không gian có nhiều trẻ em. Sự việc xảy ra vào sáng 10/8 tại chùa Bầu.

Thượng tọa Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu, xác nhận người đàn ông trong clip không phải tu sĩ của chùa. Người này đến chùa với vai trò “chấp pháp”, không có giấy tờ chứng minh đã xuất gia.

Theo trụ trì chùa Bầu, thời điểm xảy ra vụ việc, ông cùng một số sư thầy đi vắng nên chưa nắm rõ nguyên nhân. Sau khi trở về, ông được thông tin ban đầu rằng sự việc có thể xuất phát từ việc các cháu không gấp chăn màn.

Những cháu nhỏ xuất hiện trong clip được gia đình gửi đến nhờ nhà chùa chăm sóc. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã đến chùa và mời người đàn ông liên quan về trụ sở làm việc.

Đông đảo người dân tập trung tại khu vực cổng chùa Bầu. Ảnh: Đức Hoàng

Chiều cùng ngày, cổng chùa Bầu được đóng kín, người dân không được tự ý đi vào. Bên trong chùa có lực lượng công an cùng đại diện các cơ quan chức năng làm việc.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cũng đã cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình, làm việc với nhà chùa, chính quyền địa phương và cơ quan công an. Kết quả xác minh sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.