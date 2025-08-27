Nghị định quy định về tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng, gồm: Tiêu chí, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách, mối quan hệ công tác, quy chế quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Về tiêu chí chung của tổng công trình sư phải có trình độ chuyên ngành đào tạo phù hợp, ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, người đã được tặng giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra cần có uy tín, kinh nghiệm, năng lực vượt trội, tiêu biểu trong lĩnh vực chuyên môn; có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành; đề xuất giải pháp sáng tạo đột phá giúp tăng tốc triển khai dự án trong thời gian giới hạn.

Tông công trình sư hệ thống phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, đa cấp.

Ảnh minh họa: VGP

Tổng công trình sư đã chủ trì tối thiểu 2 đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu 2 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao...

Về chế độ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Tổng công trình sư hệ thống để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng và phù hợp.

Được thưởng tối đa bằng 5 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tối đa bằng 3 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành nhiệm vụ.

Được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu.

Được bố trí nhà ở công vụ (trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà), phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 3.

Tổng công trình sư hệ thống được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc không quá 10 người và đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách.

Ngoài ra, tổng công trình sư hệ thống được hưởng các chế độ chính sách về nhà ở và phương tiện đi lại, điều kiện làm việc; chế độ khám sức khỏe, việc làm, trường học với gia đình; khen thưởng...

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổng công trình sư hệ thống là người nước ngoài nếu có nguyện vọng thì được ưu tiên để nhập quốc tịch Việt Nam. Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức được xem xét bố trí vào vị trí việc làm cao hơn.

Với tổng công trình sư dự án, ngoài các tiêu chí trên có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Có khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, đa cấp, có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có năng lực liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Người này đã chủ trì tối thiểu 1 đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu 1 sản phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế...

Người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm tổng công trình sư dự án để thỏa thuận. Về tiền thưởng, hỗ trợ ban đầu, tôn vinh, khen thưởng, chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng, nghỉ phép trong năm, chính sách đối với thành viên gia đình và chính sách sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ giống như tổng công trình sư hệ thống.

Về tiêu chí tuyển chọn kiến trúc sư trưởng cấp bộ, ngoài các tiêu chí chung phải đáp ứng có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ trì hoặc tham gia chính thực hiện thành công tối thiểu 1 chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động trong ngành, lĩnh vực; từng tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Có năng lực xây dựng, điều phối lộ trình công nghệ, kiến trúc tổng thể chương trình, dự án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao...

Về tiêu chí tuyển chọn kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh ngoài các tiêu chí chung phải có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ trì hoặc tham gia chính thực hiện thành công tối thiểu 1 chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động ở địa phương; từng tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Có năng lực xây dựng, điều phối lộ trình công nghệ, kiến trúc tổng thể chương trình, dự án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao...

Nghị định của Chính phủ cũng quy định chế độ, chính sách, tiền lương, tiền thưởng với Kiến trúc sư trưởng cấp bộ và cấp tỉnh.