Các lãnh đạo Singapore đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Các lãnh đạo tin tưởng chuyến thăm, cùng với thành công của Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất sẽ góp phần củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết giữa lãnh đạo hai nước và tạo thêm động lực đưa quan hệ Singapore - Việt Nam phát triển.

Gặp Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ thông tin về các chủ trương chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là việc sắp xếp bộ máy hành chính. Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Singapore, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực.

Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật và là một trong những trụ cột vững chắc của quan hệ Việt Nam-Singapore, trong đó hợp tác đầu tư tập trung trong nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, tài chính và công nghệ cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí cần tiếp tục phát huy và nâng cấp các mô hình hợp tác hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển xanh, thông minh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển hóa mức độ tin cậy chính trị cao và các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.

Trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đều đặt khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển, Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai nước tạo những bước đột phá trong lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, trung tâm dữ liệu, kinh tế xanh, năng lượng sạch, tài chính xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông nhấn mạnh hợp tác trong giai đoạn mới cần từng bước chuyển sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn, không chỉ khai thác lợi thế hiện có mà còn cùng tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam cho biết, Singapore coi trọng quan hệ và mong muốn cùng Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội mà khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện mang lại.

Tổng thống nhất trí hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế mới, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên cần đẩy mạnh kết nối khoa học - công nghệ, thúc đẩy mô hình hợp tác mới "Ba nhà của hai nước", cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng hợp tác sản xuất, cùng thu hút đầu tư công nghiệp, công nghệ cao thế hệ mới.

Hội kiến Thủ tướng Lawrence Wong, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Việt Nam luôn coi trọng Singapore và mong muốn cùng Singapore đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Lawrence Wong đánh giá cao việc hai bên lần đầu tiên tổ chức Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore, cho rằng đây là bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước, hoàn thiện 3 trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các động lực hợp tác mới, hai bên khẳng định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cần trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Singapore; nhất trí tăng cường kết nối trong các lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và tài chính xanh...

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thúc đẩy mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo xuyên biên giới “Ba nhà của hai nước”, tăng cường liên kết giữa Nhà nước - nhà trường, viện nghiên cứu - doanh nghiệp của Việt Nam và Singapore.

Các chủ thể của hai nước có thể đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất và cùng kiến tạo giá trị, phục vụ nhu cầu phát triển của mỗi nước, tiến tới cung cấp các sản phẩm và giải pháp có sức cạnh tranh cho thị trường ASEAN và khu vực.

Tại cuộc hội kiến, hai bên trao đổi về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai lãnh đạo nhất trí mở rộng các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị, hoạch định chính sách, đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị hai nước, coi đây là một trong những nền tảng cho hợp tác lâu dài và bền vững.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định, Singapore coi trọng vai trò, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển; nhất trí hai bên còn nhiều dư địa để đưa hợp tác trong lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn.

Cũng trong chiều nay, Thường trực Ban Bí thư đã gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam.