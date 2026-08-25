Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự phối hợp và công tác chuẩn bị của hai bên, việc tổ chức kỳ họp đầu tiên trong thời gian ngắn sau khi thiết lập cơ chế thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm chính trị cao của hai Đảng trong việc sớm đưa cơ chế hợp tác mới vào triển khai thực chất.

Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại đối thoại. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư đánh giá việc lựa chọn phát triển nguồn nhân lực và kết nối công nghệ làm trọng tâm đối thoại là “đúng và trúng”, bởi đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh, khả năng tự cường và phát triển dài hạn của mỗi nước.

Hai Đảng cần tăng cường trao đổi thẳng thắn, thực chất, chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm phát triển, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao năng lực thích ứng và cùng tìm kiếm những động lực phát triển mới.

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai Đảng còn rất lớn, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nền hành chính hiện đại, quản trị quốc gia hiệu quả, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận có tầm nhìn.

Hai bên cần thúc đẩy giao lưu giữa đội ngũ lãnh đạo trẻ có tiềm năng, mở rộng hợp tác giữa các tổ chức quần chúng, thanh niên và địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Chun Sing đánh giá cao việc hai Đảng sớm đưa cơ chế Đối thoại Chiến lược vào triển khai thông qua những kế hoạch hợp tác cụ thể.

Ông nhấn mạnh, hai bên thẳng thắn chia sẻ cách tiếp cận và kinh nghiệm về quản trị, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và trao đổi về khả năng kết nối tốt hơn những thế mạnh của hai nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Chan Chun Sing. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ đối thoại, với hai nội dung “Dẫn dắt vì ngày mai: Phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai” và “Xây dựng mô hình hợp tác công nghệ mới: Hướng tới không gian đổi mới sáng tạo chung”, các tham luận bên tập trung trao đổi về hai vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của hai nước. Đó là đào tạo cán bộ, phát triển con người và nâng cao năng lực, kết nối khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai Đảng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, khả năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Hợp tác đào tạo cần được triển khai theo hướng dài hạn, có hệ thống, liên thông giữa các chương trình, bám sát yêu cầu thực tiễn và chú trọng cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí về việc chú trọng nâng cao tư duy chiến lược, năng lực quản trị, hoạch định chính sách, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và làm chủ khoa học công nghệ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị triển khai thực hiện Tuyên bố chung hai nước về Chiến lược Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore với tầm nhìn dài hạn; tập trung làm rõ các giải pháp, cơ chế để sớm thống nhất và triển khai Chiến lược Kết nối công nghệ giai đoạn 2026-2030.

Mô hình hợp tác mới cần phát huy vai trò của Nhà nước, giới khoa học và doanh nghiệp, mục tiêu không chỉ dừng ở thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ mà hướng tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển, từng bước cùng làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm và giá trị mới.