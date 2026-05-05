Chiều 5/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân và xã Bà Nà.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đời sống người dân; công tác môi trường, xử lý rác thải và quản lý đất đai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng xem xét thấu đáo từng vấn đề, giải quyết hoặc trả lời dứt điểm cho cử tri.

Theo ông Trần Cẩm Tú, các kiến nghị của người dân phải được xử lý khẩn trương, minh bạch, đúng trọng tâm. Những vấn đề lớn, phức tạp cần có lộ trình cụ thể và thông tin đầy đủ để cử tri theo dõi, không để tình trạng “nói đi nói lại mãi”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thường trực Ban Bí thư cũng cho biết Trung ương rất quan tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm lớn về dịch vụ, du lịch, logistics, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông cũng nhấn mạnh, với những địa phương năng động như Đà Nẵng, Trung ương luôn khuyến khích tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo phù hợp thực tiễn sẽ được xem xét thí điểm, tổng kết để nhân rộng.

Rà soát toàn bộ dự án quy hoạch treo kéo dài 15-25 năm

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết thành phố đang chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt ở cấp xã, phường.

Theo ông Quang, sau gần một năm triển khai, hệ thống chính trị cơ sở đã bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề của người dân và doanh nghiệp, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 9,18% trong năm 2025 và 8,45% trong quý 1 năm 2026.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ nhiều bất cập, nhất là tại các địa bàn từng chia tách nhỏ, gây khó khăn trong quản lý. Thành phố sẽ kiến nghị Trung ương xem xét sắp xếp lại mô hình theo hướng thống nhất, thuận lợi hơn trong quản lý.

Liên quan công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết thành phố đã hoàn thành quy hoạch chung và đang hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia. Sau khi hoàn tất, toàn bộ quy hoạch sẽ được công khai để người dân theo dõi, giám sát.

Đáng chú ý, đối với các dự án quy hoạch treo kéo dài từ 15-25 năm nhưng chưa triển khai, thành phố sẽ tổ chức rà soát lại toàn bộ.

“Cái nào cần thiết thì tiếp tục làm nhưng phải công khai lộ trình. Cái nào không còn phù hợp thì phải hủy bỏ, ban hành quyết định mới để bà con yên tâm sửa chữa nhà cửa, thực hiện các thủ tục đất đai”, ông Quang nói.

Theo lãnh đạo thành phố, các quỹ đất công và trụ sở sử dụng kém hiệu quả sẽ được ưu tiên chuyển đổi phục vụ lợi ích cộng đồng như mở rộng trường học, xây dựng bãi đỗ xe, công viên và các thiết chế văn hóa.

Trong lĩnh vực môi trường, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư các nhà máy điện rác nhằm chấm dứt tình trạng chôn lấp gây ô nhiễm.