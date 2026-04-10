Theo TTXVN, tại cuộc hội kiến diễn ra chiều 9/4 ở Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng và hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội của mỗi Đảng cũng như các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của hai nước và trong không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa 16 bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 16 và các chức danh Đảng và Nhà nước đã được kiện toàn, hứa hẹn một giai đoạn phát triển mới của đất nước, đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra và vị thế, vai trò của Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, hỗ trợ chí tình của Việt Nam đối với Lào trong mọi bước đường phát triển của Lào; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Lào tươi đẹp vào thời điểm nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pimay; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng nồng nhiệt nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, đồng thời chúc mừng Tổng Bí thư tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước CHDCND Lào, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith lãnh đạo, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư đã thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith về kết quả thành công của cuộc hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong; khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào; bày tỏ trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước sau bầu cử Quốc hội, đặc biệt là những định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó, tin cậy, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá rất cao chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Việt Nam vào tháng 1/2026, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào vào tháng 2/2026. Kết quả và các định hướng hợp tác đạt được đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong giai đoạn mới.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xuyên biên giới, an ninh mạng; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là về hạ tầng, tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có những dự án kết nối giao thông giữa hai nước; tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn tại Lào trong những lĩnh vực Việt Nam quan tâm và Lào có tiềm năng; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, tăng cường gắn kết giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương biên giới.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, nhân dịp 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2027).

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; khẳng định cùng nhau đoàn kết trong quan hệ song phương và phối hợp lập trường trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, khó lường...

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại thủ đô Viêng Chăn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lào nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bầu cử Quốc hội khóa 10 và Hội đồng nhân dân khóa 5, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới; đồng thời chúc mừng Thủ tướng Sonexay Siphandone được Quốc hội tín nhiệm bầu lại giữ chức Thủ tướng Lào nhiệm kỳ 2026-2031 và là Thủ tướng Lào đầu tiên là đại biểu quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng việc hai nước thống nhất nâng tầm và làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” đã góp phần củng cố vững chắc lòng tin chính trị, tạo nền tảng chiến lược vững bền và mở ra những triển vọng phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kết nối giữa các ban, bộ, ngành và địa phương hai nước; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế bổ sung của mỗi nước, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bền vững, đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới; tăng cường kết nối chiến lược, kết nối hai nền kinh tế, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có kết nối giao thông.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về các biện pháp củng cố hơn nữa quan hệ hai nước, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong giai đoạn mới; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai Đảng, hai Chính phủ, nhất là kết quả Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị (tháng 12/2025), Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác năm 2026, Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2026-2030.

Hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường trao đổi, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Về quan hệ quốc phòng - an ninh, hai bên cần phối hợp tốt hơn nữa trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, phòng chống ma túy, tội phạm mạng.

Hai bên nhất trí cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; gắn kết về không gian và hạ tầng phát triển; ưu tiên triển khai các dự án chiến lược kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng trọng yếu giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh gắn kết về giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác cấp địa phương sẵn có.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hơn lúc nào hết cần tăng cường đoàn kết trong cả quan hệ song phương và trên các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm cao của lãnh đạo cấp cao và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.