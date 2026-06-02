Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký quyết định của Thủ tướng quy định việc tiếp nhận, điều phối nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ từ nước ngoài và việc đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Theo quyết định, lực lượng Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa gồm lực lượng thường trực và lực lượng khác. Trong đó, lực lượng thường trực là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Bộ Quốc phòng cử: Đội cứu sập; đội khắc phục hậu quả về môi trường; đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển; trung tâm cứu nạn tàu ngầm; bệnh viện dã chiến, đội quân y.

Bộ Công an cử: Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đội sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm và tham gia cứu nạn, cứu hộ; đội y tế sơ cứu khẩn cấp.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội, Công an lên đường sang Myanmar để khắc phục hậu quả động đất hồi tháng 3/2025

Với lực lượng khác sẽ là bộ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực, UBND cấp tỉnh tổ chức, đưa chuyên gia và lực lượng thuộc quyền tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế được huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế; hằng năm tổ chức tập huấn, diễn tập ít nhất 1 lần.

Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa phải bảo đảm phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe làm việc trong môi trường khắc nghiệt; có độ tuổi dưới 45 tuổi (trừ người chỉ huy); trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Trang bị, phương tiện chuyên dụng, hiện đại, gọn, nhẹ, đồng bộ, đa năng, có khả năng mang vác, cơ động nhanh, phù hợp với từng loại hình thảm họa, yêu cầu trợ giúp của nước sở tại.

Trang phục khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài thống nhất theo quy định của Bộ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực.

Ngân sách bảo đảm hoạt động cho lực lượng của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, ngành trung ương, địa phương...

Theo quyết định của Thủ tướng, căn cứ quan hệ ngoại giao của Việt Nam và nhu cầu cần trợ giúp của quốc gia xảy ra thảm họa, bộ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, địa phương liên quan lập đề xuất đưa lực lượng, phương tiện Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Về nguyên tắc, trường hợp đề xuất sử dụng lực lượng Quân đội và Công an ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa thì Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan đề xuất xin ý kiến của Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Trường hợp đề xuất sử dụng lực lượng công an ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa (không có lực lượng, phương tiện của Bộ Quốc phòng), Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đề xuất xin ý kiến của Thường trực Ban Bí thư xem xét quyết định.

Trường hợp đề xuất không sử dụng lực lượng vũ trang ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa thì bộ, ngành Trung ương, địa phương được giao nhiệm vụ chỉ huy báo cáo, đề xuất Thủ tướng xem xét, quyết định.