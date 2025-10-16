Tại Vientiane (Lào) ngày 15/10 đã diễn ra Cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cho biết, cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị Lào - Việt Nam - Campuchia.

Lào, Việt Nam và Campuchia có chung đường biên giới, cùng chung vận mệnh. Nhân dân ba nước có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung.

Dù trong điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian nào, ba nước cũng không thể tách rời nhau. Vì lẽ đó, Quân đội ba nước phải là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa ba nước.

Cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: BQP

Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp mang lại lợi ích chung cho nhân dân ba nước. Ông đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Quân đội ba nước trên cơ sở tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh Việt Nam - Lào - Campuchia là những láng giềng gần gũi. Các yếu tố lịch sử, tự nhiên đã tạo thành thế liên kết chặt chẽ và vững chắc, làm cho ba nước có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cùng tồn tại, phát triển và bảo vệ lẫn nhau.

Ba nước từng cùng chung sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc cho mỗi nước trước đây. Đoàn kết là truyền thống dân tộc quý báu của cả ba dân tộc. Thực tiễn đã chứng minh việc tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa ba nước, ba Quân đội là tất yếu khách quan, là quy luật sống còn và là nhân tố quan trọng hàng đầu trong bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước.

Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Campuchia và Lào...

Đại tướng Phan Văn Giang tại cuộc gặp. Ảnh: BQP

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đánh giá, trong một thế giới và khu vực đầy biến động, cả ba nước đều giữ vững được ổn định chính trị; tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Hợp tác quốc phòng - an ninh luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa ba nước. Bộ Quốc phòng ba nước đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao ba nước. Việc hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng bảo vệ biên giới đã góp phần gìn giữ đường biên giới hòa bình, ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và Quân đội ba nước, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa tầm quan trọng của giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết ba nước được coi trọng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ký biên bản cuộc gặp. Ảnh: BQP

Các Bộ trưởng Quốc phòng nhất trí củng cố, thắt chặt quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước, ba Quân đội.

Ba nước kiên định lập trường không cho bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để phương hại đến lợi ích của nước kia; đồng thời tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao ba nước về quân sự, quốc phòng.

Ba Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; thường xuyên chia sẻ thông tin, tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý hiệu quả vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Quân đội ba nước tăng cường ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống thông qua chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức các cuộc diễn tập như phòng, chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Ba nước tiếp tục phối hợp lập trường chung tại các diễn đàn, cơ chế đa phương quốc tế và khu vực.

Trước đó, ba Bộ trưởng đã dự diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước. Chủ đề của diễn tập là tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố thiên tai lũ lụt, sạt lở đất.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Lào cùng Bộ trưởng Quốc phòng ba nước tham quan các trang bị tại diễn tập. Ảnh: BQP

Ảnh: BQP

Lực lượng quân đội ba nước thực hành tuần tra, tìm kiếm người gặp nạn trong phạm vi khu vực lũ lụt theo các điểm bằng thuyền và máy bay không người lái; cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn còn mắc kẹt trong các ngôi nhà, trên cây và khu vực bị cô lập; cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn bị thương tích do nước cuốn trôi; tổ y tế khẩn cấp sơ cứu người bị nạn trước khi chuyển đến Bệnh viện dã chiến.

Lực lượng quân đội ba nước diễn tập thu thập thông tin, thống kê công dân ở khu vực xảy ra thiên tai; tìm kiếm, cứu nạn và giúp đỡ người gặp nạn do sạt lở đất; hỗ trợ y tế đối với người bị thương và giải quyết chính sách đối với người tử vong; đưa người gặp nạn bị thương nặng đến bệnh viện hậu phương bằng máy bay trực thăng.