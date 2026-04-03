Đối thoại do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Saichay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đồng chủ trì.

Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thực hiện Nghị định thư hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2025-2029 và kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6 diễn ra tại TP Đà Nẵng

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, khẳng định việc phối hợp được triển khai chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là các hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc như phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm lớn của hai nước và hai quân đội.

Công tác quản lý, bảo vệ biên giới tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Hai bên cũng phối hợp hiệu quả trong tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được chú trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ trong quân đội hai nước.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực trọng tâm, như: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn, đối thoại, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng; kịp thời trao đổi các vấn đề chiến lược, định hướng hợp tác.

Hai bên cũng sẽ phát huy hiệu quả các mô hình hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, phụ nữ quân đội, kết nghĩa đơn vị; tổ chức hội nghị thường niên giữa các quân khu, lực lượng bảo vệ biên giới; tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới thông qua các hình thức như tuần tra chung, chia sẻ thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Hai bên ký kết Biên bản Đối thoại, tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

Cùng với đó, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp.

Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Nhân dịp này, phía Việt Nam mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tham dự và cử doanh nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay.