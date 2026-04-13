Chiều 13/4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định, phân công Thượng tướng Lê Đức Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Đức Thái (sinh năm 1967, quê phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) có trình độ chuyên môn cử nhân Biên phòng.

Giai đoạn 1987-2011, ông đảm nhiệm các chức vụ Đội trưởng Vũ trang, Phó đồn trưởng, Đồn trưởng tại các đồn Biên phòng và một số vị trí công tác thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh.

Đến tháng 7/2017, ông giữ chức Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng và được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 9/2019, ông là Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Tháng 7/2020, ông được giao phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 6/8/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

Ngày 11/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg bổ nhiệm ông giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 8/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ngày 4/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Ngày 22/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Chiều 8/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Thanh Hóa.