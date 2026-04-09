Chiều 9/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc (SN1973, quê quán tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) có trình độ chuyên môn cử nhân Sinh học, thạc sỹ Khoa học Môi trường, tiến sỹ Chăn nuôi; lý luận chính trị cao cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, chiều 6/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.