Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 thành viên. Ban thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 thành viên. Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 thành viên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 thành viên. Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 thành viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Long Hải tái cử giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương gồm Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng ủy.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 thành viên. Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 thành viên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Long tái cử giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Các ông Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các đảng ủy được trao quyết định hôm nay đều giữ vai trò rất quan trọng. Mỗi lĩnh vực đều rất lớn, mỗi nhiệm vụ đều rất nặng nhưng tựu trung lại, tất cả đều liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đến hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đến việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; đến việc thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức thật đầy đủ điều đó để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, từng tổ chức đảng, giữa từng đảng viên với đảng viên; càng là cơ quan trọng yếu càng phải mẫu mực về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác.

Mỗi cán bộ phải thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Bên cạnh đó phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các đảng ủy phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, là nơi quy tụ trí tuệ, giữ vững kỷ cương, giữ đúng phương hướng, nguyên tắc trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong chính các cơ quan, đơn vị mình; phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn, không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng giao việc là giao niềm tin. Làm cho đúng, làm cho trúng, làm đến nơi đến chốn, làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất là cách tốt nhất để đáp lại niềm tin của Đảng, của nhân dân.