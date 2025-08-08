Ngày 7 và 8/8, tại Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân đã kiểm tra luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 chỉ huy các lực lượng luyện tập vận động đội hình diễu binh trên biển

Thời gian vừa qua, mặc dù điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi, các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức luyện tập vận động theo các đội hình, thường xuyên rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những tồn tại.

Các đơn vị, các tàu đã xây dựng, tổ chức thông qua kế hoạch đi biển, kế hoạch luyện tập và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tỉ mỉ. Vũ khí trang bị, tàu thuyền, máy bay được bảo đảm tốt, sẵn sàng hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp. Công tác tổ chức chỉ huy được thực hiện chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm thời gian cơ động chiếm lĩnh đội hình đúng quy định.

Cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn 162, Vùng 4 tham gia luyện tập

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tặng quà và động viên các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đã biểu dương các đơn vị đã tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển.

Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các lực lượng tham gia diễu binh cần nắm và dự báo chính xác tình hình thời tiết, tổ chức chặt chẽ hệ thống thông tin và ra đa quan sát; hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh tàu chỉ huy, bảo đảm tốt cự ly, tốc độ, vị trí đã được quy định trong đội hình.

Đồng thời chỉ huy các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, xây dựng ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.