Thượng úy Lê Văn Thắng trong chương trình "Sao nhập ngũ" 2022. Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, nhà sản xuất chương trình Sao nhập ngũ đã nắm thông tin thượng úy Lê Văn Thắng qua đời sáng nay 18/6, hưởng dương 28 tuổi. Đơn vị đang sắp xếp thời gian, nhân sự đến Tân Kỳ, Nghệ An tiễn anh.

Trên trang cá nhân, ca sĩ S.T Sơn Thạch bày tỏ sự đau lòng còn diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gửi lời chia buồn khi nghe tin thượng úy Lê Văn Thắng đột ngột qua đời.

Lê Văn Thắng sinh năm 1998 tại Tân Kỳ, Nghệ An, đang công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh được khán giả truyền hình biết đến khi xuất hiện tại chương trình Sao nhập ngũ mùa giải 2022 và 2025.

Thượng úy Lê Văn Thắng được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai, tính cách nhiệt tình. Ảnh: FBNV, tư liệu

Tập 3 Sao nhập ngũ 2022, Lê Văn Thắng "gây sốt" bởi vẻ điển trai, nụ cười rạng rỡ. Tập này, ca sĩ Hòa Minzy được giao nhiệm vụ thành lập ban nhạc.

Khi tuyển thành viên, cô từ chối diễn viên Puka nhưng lập tức "chốt" thượng úy Lê Văn Thắng từ cái nhìn đầu tiên. Anh nhiệt tình tham gia hoạt động của ban nhạc dã chiến, không chỉ hát còn múa phụ họa.

Hôm sau, vẻ điển trai cùng nụ cười răng khểnh của Lê Văn Thắng được người dùng mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gọi anh là "hot boy quân đội".

Sau này, Hòa Minzy và thượng úy Lê Văn Thắng có dịp gặp lại tại TP Hà Nội. Trên Facebook, Hòa Minzy khen anh "dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi, từng thi đỗ 2 trường đại học" còn thượng úy nhận xét đàn chị "đáng yêu, gần gũi".