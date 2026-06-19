Tang lễ của Thượng úy Lê Văn Thắng diễn ra tại nhà riêng ở xóm Vĩnh Đồng, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Khoảng 8h, gia đình tiến hành lễ di quan. Ca sĩ Hòa Minzy đi xuyên đêm để kịp viếng người em thân thiết vào sáng 19/6.

Lễ di quan trong đám tang của thượng úy Lê Văn Thắng. Ảnh: Hòa Minzy

"Tiễn em một đoạn đường cuối. Yên nghỉ em nhé, chàng trai hiền lành ngoan ngoãn và vô cùng lương thiện của chị. 5 năm qua nhớ những lần chị em mình đi ăn, đi chơi, du lịch, những lần chị ghé đơn vị thăm Thắng, cả những lần chị đưa em đi tán gái hay những lần chú Thắng trông Bo cho mẹ Hòa đi chơi.

Lúc nào em cũng bảo em cưới chị về hát cho em, ấy thế mà hôm nay ngày chị về lại là ngày tạm biệt em khỏi thế gian này. Hôm qua ngày vui của chị (Hòa Minzy trúng cử trở thành 1 trong 127 uỷ viên Ban Chấp Hành TW Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Đại biểu trẻ tuổi nhất của nhiệm kỳ 2026-203 - PV), lẽ ra em sẽ luôn là người nhắn tin chúc mừng đầu tiên nhưng giờ chẳng thấy.

Cảm ơn em đã mang cả tuổi thanh xuân để học tập, rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc. Yên tâm từ nay về sau chị sẽ gọi điện hỏi thăm bố mẹ thay em, sẽ mua thuốc bổ cho bố mẹ thay em và sẽ ôm mẹ thật chặt thay em, nhé!", lời nhắn xúc động của Hòa Minzy gửi đến Lê Văn Thắng.

Năm 2022, Thượng úy Lê Văn Thắng nổi tiếng trên sóng truyền hình nhờ ngoại hình sáng và màn tương tác hài hước với ca sĩ Hòa Minzy. Cụ thể, tập 3 Sao nhập ngũ 2022, ca sĩ Hòa Minzy được giao nhiệm vụ thành lập ban nhạc. Khi tuyển thành viên, cô từ chối diễn viên Puka nhưng lập tức "chốt" Thượng úy Lê Văn Thắng từ cái nhìn đầu tiên. Anh nhiệt tình tham gia hoạt động của ban nhạc dã chiến, không chỉ hát mà còn múa phụ họa.

Gia đình, người thân đưa tiễn Thượng úy Lê Văn Thắng

Hôm sau, vẻ điển trai cùng nụ cười răng khểnh của Lê Văn Thắng được người dùng mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Sau này, Hòa Minzy và Thượng úy Lê Văn Thắng có dịp gặp lại tại Hà Nội. Trên Facebook, Hòa Minzy khen anh "dễ thương, ngoan ngoãn và học giỏi, từng thi đỗ 2 trường đại học" còn thượng úy nhận xét đàn chị "đáng yêu, gần gũi".

Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời sáng 18/6, hưởng dương 28 tuổi. Anh được lãnh đạo đơn vị và gia đình đưa về quê nhà ở xóm Vĩnh Đồng, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để lo hậu sự.

Những đồng đội cũ của Lê Văn Thắng tại Sao nhập ngũ như diễn viên Bình An, ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, vlogger Hậu Hoàng, diễn viên Puka... buồn, sốc trước tin dữ.

Thượng úy Lê Văn Thắng được biết đến từ chương trình "Sao nhập ngũ". Ảnh: Tư liệu

Diễn viên Bình An viết: "'Người tốt rồi sẽ hóa thành ký ức đẹp. Và ký ức ấy sẽ không bao giờ mất đi'. Cảm ơn em vì đã sống một cuộc đời đẹp để lại trong lòng mọi người những ký ức thật đáng quý. Nụ cười ấy, hình ảnh ấy và những điều tốt đẹp em mang đến sẽ còn ở lại mãi trong lòng đồng đội và anh em".

Chị Trà Quỳnh Trang - đơn vị sản xuất chương trình Sao nhập ngũ nhắn nhủ: "Thắng ơi! Hôm nay rất nhiều người hỏi thăm em, các anh chị báo chí - truyền thông hỏi thăm em… nhưng không phải để xin thông tin về chàng quân nhân đẹp trai xuất hiện tại Sao nhập ngũ như cách đây mấy năm trước. Cũng không phải về 'tin vui' như chị em mình từng tán gẫu cách đây đôi tháng. Thương xót quá đi thôi! Còn cái hẹn mang vải xuống cơ quan cho chị và ê-kíp nữa cơ mà".

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998 tại Tân Kỳ, Nghệ An, đang công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh được khán giả truyền hình biết đến khi xuất hiện tại chương trình Sao nhập ngũ mùa giải 2022 và 2025.

Mi Lê