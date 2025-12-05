Vợ chồng son tập 640:

Cặp đôi Trần Ngọc Thùy (31 tuổi, quê Đồng Tháp, chuyên gia trang điểm) và Nguyễn Gia Tường (34 tuổi, quê Đồng Tháp, nhiếp ảnh gia) xuất hiện trên sóng Vợ chồng son số mới nhất. Họ chia sẻ cơ duyên gặp gỡ và hành trình gắn bó với nhau đầy thú vị.

Vợ chồng Tường - Thùy trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Khi còn là học sinh lớp 10, Thùy quen biết Tường nhờ một người bạn chung. Lần đầu gặp gỡ, dù Thùy đeo khẩu trang kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhưng đôi mắt ấy đã để lại ấn tượng khó phai đối với Tường.

“Tôi cảm giác đôi mắt cô ấy muốn nhìn mình nhưng lại e ngại. Cứ lâu lâu để ý, tôi lại thấy cô ấy trộm nhìn mình”, Tường kể.

Cảm mến cô gái kém tuổi từ cái nhìn đầu tiên, Tường tìm cách xin số điện thoại để làm quen. Anh quyết tâm “đánh nhanh thắng nhanh”. Chỉ cần biết Thùy thích ăn gì là anh mua đến cho cô ngay lập tức.

“Anh ấy hành động nhiều hơn nói nên tôi rất ấn tượng. Anh ấy hào sảng, không chỉ mua đồ ăn cho tôi mà còn mua cho cả nhà tôi. Ví dụ, khi anh mua sinh tố, nhà tôi có 4 người thì anh sẽ mua cả 4 phần”, Thùy kể.

Cặp đôi cùng nhau trải qua bao thăng trầm cuộc sống. Ảnh cắt từ clip

Ấn tượng tốt về nhau, cặp đôi sớm hẹn hò. Tuy nhiên, khi Tường vào đại học, khoảng cách địa lý đã khiến họ xa nhau. Cặp đôi chia tay suốt 3 năm, cho đến khi Tường đến TPHCM học nghề nhiếp ảnh, Thùy cũng sống và học tập tại đây, họ mới kết nối lại.

Tường nhớ, ngày đó anh đến TPHCM với sự mù mịt và vô định bởi trước đó, anh đã thất bại trong ngành nghề mình chọn. Người duy nhất anh muốn tâm sự, chia sẻ lúc này là Thùy.

Trong suốt quá trình Tường theo đuổi nghề nhiếp ảnh, Thùy luôn ở cạnh bên hỗ trợ và động viên anh. Tường có lúc gặp được quý nhân, không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp nhưng cũng có lúc thất bại phải chuyển hướng về quê.

Dẫu vậy, Thùy chưa từng buông tay. Cô sẵn sàng về quê cùng bạn trai, theo anh đi khắp nơi chụp ảnh dạo kiếm tiền. Bởi vậy, đối với cô gái này, anh không chỉ có tình yêu mà còn có cả sự kính trọng.

“Giờ đây nhìn lại quá khứ, nghĩ về những lúc khó khăn, tôi bỗng thấy ‘hay quá’”, Thùy xúc động nói.

“Ngày đó, tôi dùng căn phòng chứa hàng rộng 3m2 của bố mẹ làm nơi dựng studio chụp ảnh cưới. Hai đứa cùng nhau làm việc, gây dựng từng chút một”, Tường kể.

Cả hai cùng trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại. Ảnh cắt từ clip

Sau khi dành dụm được 1 khoản, cặp đôi khai trương một studio lớn hơn, công việc làm ăn khá thuận lợi. Tình yêu của cặp đôi cũng nở rộ bằng một đám cưới đẹp như mơ, nhận được sự chúc phúc của cả hai bên gia đình.

Tuy nhiên, khó khăn, thử thách vẫn chưa dừng lại. Dịch COVID-19 ập đến khiến công việc kinh doanh của họ gặp trắc trở.

Trong tình thế đó, Tường quyết định bán vàng cưới, đồ nghề, thậm chí bán cả chiếc máy ảnh anh yêu thích lấy tiền cho vợ đi học trang điểm ở Thái Lan.

Trân trọng sự hy sinh của chồng, Thùy không ngừng cố gắng. Cô quyết tâm học thành tài để gây dựng lại sự nghiệp.

“Khi về nước, tôi vắt kiệt sức làm việc để gây dựng lại. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn”, Thùy xúc động nói.

Gắn bó suốt nhiều năm từ khi yêu đến khi về chung một nhà, cùng nhau trải qua bao thăng trầm cuộc sống, cặp đôi rất trân trọng nhau. Họ không bận tâm về những khuyết điểm nhỏ nhặt của bạn đời.

Trong mắt Tường, Thùy là người vợ đảm đang, bản lĩnh. Cô chỉ có một khuyết điểm là thích “sáng tạo ra những nỗi buồn”. Anh mong vợ sống vô tư, vui vẻ hơn.

Đối với Thùy, Tường là người chồng tâm lý, thấu hiểu vợ. Cô chỉ mong anh bớt hút thuốc, thức khuya để giữ gìn sức khỏe.

Cuối chương trình, Tường bật khóc nhắn nhủ đến bạn đời: “Anh cố gắng không khóc để nói với vợ một điều: ‘Vợ của hiện tại đã quá ổn, quá đầy đủ, quá quý giá đối với anh và gia đình anh. Tất cả mọi người đều yêu quý em bằng cả tấm lòng... Cảm ơn em, người khán giả cuối cùng của anh'".