Bạn muốn hẹn hò tập 1154:

Xuất hiện trên chương trình mai mối Bạn muốn hẹn hò, nhiều chàng trai, cô gái có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống, tiêu chí chọn bạn đời... khiến bạn kết đôi bất ngờ.

Lê Hà Khôi Nguyên (35 tuổi, quê Đồng Tháp) là một trong số đó. Khôi Nguyên làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hiện sống tại TPHCM. Anh chàng được MC Quyền Linh nhận xét là trải đời, có chiều sâu.

Khôi Nguyên trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Khôi Nguyên tự nhận bản thân là người cầu toàn, có kỹ năng phân tích, giao tiếp tốt và có chút năng khiếu nghệ thuật. Điểm yếu của anh chàng là hấp tấp và nóng tính.

Cách đây 9 năm, Khôi Nguyên trải qua 1 mối tình sâu sắc. Khi đó, anh đã sẵn sàng cho việc lập gia đình nhưng lại bị “nửa kia” từ chối. Sau khi chia tay, anh bị “sốc” và phải mất một thời gian để ổn định cảm xúc.

Người bạn kết đôi với Khôi Nguyên là Hồ Mộng Thùy Hương (31 tuổi, quê Tây Ninh) hiện quản lý tiệm bánh tại TPHCM.

Thùy Hương là cô gái có tính cách vui vẻ, dễ hòa nhập. Cô luôn có mục tiêu rõ ràng nhưng khi tập trung quá nhiều vào công việc thì lại vô tâm với những khía cạnh khác trong cuộc sống.

Thùy Hương là cô gái vui vẻ, hòa đồng. Ảnh cắt từ clip

Hương từng trải qua 2 mối tình, trong đó mối tình đầu kéo dài 4 năm. Đây là mối tình sâu sắc nhất của cô và kết thúc do cả hai còn non nớt, chưa xác định tương lai.

Cô mong tìm được người bạn đời dành cho mình sự ưu tiên, nghiêm túc trong tình yêu và có ngoại hình ưa nhìn.

Với tính cách khoáng đạt, Khôi Nguyên không đặt nặng các vấn đề truyền thống trong tình yêu. Anh không áp đặt việc phụ nữ là phải ở nhà nội trợ, trông con, cũng không đặt lên vai họ những trách nhiệm nặng nề khiến họ quá tải. Anh không thích người phụ nữ hay to tiếng khi giận dữ.

Mở rào tình yêu, Thùy Hương thẳng thắn hỏi Khôi Nguyên vấn đề cô thắc mắc: liệu anh có dành nhiều thời gian cho bạn gái, có sẵn sàng dẫn bạn gái theo trong những dịp tụ tập với bạn bè?... Đáp án nhận được khiến Hương hài lòng.

Về phía mình, Khôi Khuyên thừa nhận anh thấy bối rối, thậm chí có cảm giác như bị “thao túng tâm lý” khi đứng trước cô gái xinh đẹp, nền nã như Thùy Hương.

Cặp đôi thẳng thắn chia sẻ về quan điểm sống. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, sau phút giây bối rối, anh chàng thẳng thắn chia sẻ: “Anh không theo truyền thống, cũng rất phản đối cách sống truyền thống. Anh không muốn thấy vợ lúc nào cũng phải ở nhà làm bếp. Vợ thích nấu cũng được, không thích cũng không sao. Việc dọn dẹp nhà cửa thì cả hai cùng chia sẻ.

Anh muốn vợ mình có tham vọng một chút. Chúng ta không làm dâu, cũng không ở rể. Cuộc sống của hai người sẽ do chính hai người quyết định. Mọi bất đồng đều tự giải quyết, tuyệt đối không để người thứ ba can thiệp. Mình đến với nhau bằng lựa chọn của cả hai, nên gia đình này cũng do hai người cùng xây dựng. Điều gì thuộc về mình thì tự mình quyết định”.

Khôi Nguyên cũng khẳng định, anh không quan trọng tờ giấy đăng ký kết hôn. Với anh, điều quan trọng nhất là sự hòa hợp giữa đôi bên. Anh thấy “sống thử là chuyện bình thường nhưng không áp đặt ai đó phải sống thử với mình”.

Quan điểm của Khôi Nguyên khiến Thùy Hương bối rối. Cô đồng ý với lối suy nghĩ thoải mái nhưng không nên vượt quá giới hạn.

“Em nghĩ, cho dù anh có thoải mái thì cũng nên có một đích đến để mình đạt được chứ không thoải mái đến mức không xác định được”, Thùy Hương nói với đàng trai.

Cuối chương trình, Khôi Nguyên khẳng định sẽ đưa ra một lộ trình cụ thể cho tương lai của cả hai. Thùy Hương cũng hứa hẹn sẽ quan sát hành động, sự nghiêm túc của anh để đánh giá mối quan hệ này.

Nhận thấy sự hòa hợp giữa đôi bên, cặp đôi quyết định bấm nút, cho nhau cơ hội hẹn hò. Cả hai trao nhau nụ hôn tình cảm như lời hứa hẹn cho chặng đường mới có nhau.