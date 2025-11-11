Vợ chồng son tập 636:

7 năm trước, khi là sinh viên năm 3 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Vũ Anh Phương (29 tuổi) tham gia dẫn đoàn sinh viên nước ngoài đến tham quan, trao đổi kiến thức ở Việt Nam. Cô đã gặp và nên duyên với Chancelor Bart Clark (28 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện đã có bằng tiến sĩ).

Ngay lần đầu gặp Chancelor – chàng trai có gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, Anh Phương đã thấy rung động trong lòng. Chancelor cũng có cảm xúc y hệt, anh yêu cô gái Việt từ cái nhìn đầu tiên.

Vợ chồng Anh Phương trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

“Trong tiếng Anh có câu ‘Love at the first sight’ (Yêu từ cái nhìn đầu tiên), chúng tôi chính là như thế”, chàng trai Mỹ chia sẻ.

Ngày đó, Chancelor ở lại Việt Nam 1 tuần. Dù rất thích Anh Phương nhưng anh nghĩ đôi bên không thể đến với nhau vì khoảng cách quá xa. Khi Phương nhắn tin rủ đi chơi, anh đã từ chối trong sự tiếc nuối: "Tụi mình chỉ gặp nhau 1 tuần, sau đó anh phải về Mỹ. Khả năng 2 đứa gặp lại nhau là gần như không thể”.

Dẫu vậy, Phương vẫn khẳng định chắc nịch: "Anh hãy cho em 1 năm. Chắc chắn em sẽ sang Mỹ để gặp anh”.

Vốn có nguyện vọng sang Mỹ học thạc sĩ, cuộc gặp gỡ với Chancelor càng cho Phương thêm động lực. Cô trau dồi thêm vốn tiếng Anh, tìm kiếm các cơ hội sang Mỹ du học. Thời gian đó, đôi bên thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Có lần, Chancelor thức đến 3h sáng để nhắn tin, gọi điện nói chuyện với Anh Phương.

Yêu chàng trai Mỹ từ cái nhìn đầu tiên, Anh Phương quyết tâm đến Mỹ để được gặp anh. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 6 tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên, Phương hoàn thành ước nguyện sang Mỹ du học với học bổng 100%. Gặp được người thương tại Mỹ, Chancelor thấy lòng nhẹ nhõm và trào dâng niềm hạnh phúc bởi anh đã luôn mong chờ ngày được ở bên cô gái này.

“Trước đó, chúng tôi không chắc chắn về tương lai. Việc được sống cùng nhau hay không phụ thuộc vào sự may mắn. Tụi tôi không hy vọng gì cả. Lúc biết cô ấy sang Mỹ, tôi nghĩ đây chính là món quà trời ban cho mình”, Chancelor chia sẻ.

Ngày đầu gặp Anh Phương ở Mỹ, Chancelor đã tỏ tình. Anh dành toàn bộ số tiền mình có để đưa bạn gái đi chơi trong 3 ngày. Cho đến giờ, Chancelor vẫn thấy đó là khoản đầu tư xứng đáng.

Sau 6 tháng ở Mỹ, Anh Phương phải về Việt Nam để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Trước khi tạm biệt nhau, Chancelor cầu hôn cô bởi anh biết, chỉ khi có mối quan hệ rõ ràng họ mới có thể lên kế hoạch xa hơn. Năm 2019, họ chính thức kết hôn trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình.

“Bố tôi từng hỏi ‘con có chắc muốn quen một người ở xa hàng nghìn dặm không?’. Tôi nói 'có' và bố đồng ý ngay”, Chancelor nói.

Trong mắt Chancelor, vợ là người phụ nữ có rất nhiều điểm tốt. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi sống và làm việc tại Mỹ 6 năm. Cách đây hơn 1 tháng, họ quyết định về Việt Nam để con cái có cơ hội học tiếng Việt và trải nghiệm văn hóa Việt. Anh Phương hiện làm việc trong lĩnh vực tư vấn du học.

Với Chancelor, vợ là một người phụ nữ có nhiều điểm tốt như xinh đẹp, thông minh, nấu ăn ngon. Điều duy nhất khiến anh phàn nàn là vợ hay trễ giờ. Tuy nhiên, anh không cần vợ phải thay đổi bất kỳ điều gì kể cả "tật xấu" này.

Anh Phương chia sẻ, chồng cô là người đàn ông hướng nội, không thích gây chú ý, không muốn xuất hiện trước đám đông. Cô đã mất rất nhiều thời gian thuyết phục mới có thể dẫn anh đến chương trình Vợ chồng son để chia sẻ chuyện tình yêu của 2 người.

Ngoài ra, cặp đôi có nhiều điểm giống nhau như cùng sống bừa bộn, cùng thích tiêu tiền... Nhờ vậy, hôn nhân của họ ít khi nảy sinh mâu thuẫn.

Trên sóng Vợ chồng son, Chancelor cầm tay và nhìn vào mắt vợ thổ lộ: "Anh luôn yêu em”. Anh Phương đáp lại: “Anh rất đẹp trai và thông minh. Anh là một người cha tuyệt vời và em rất yêu anh”.