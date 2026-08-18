Tôi đang sử dụng một chiếc xe tay ga và có một thói quen là mỗi khi dừng, đỗ xe, tôi thường gạt chân chống nghiêng xuống để xe tự tắt máy, thay vì bấm nút tắt máy trên tay lái.

Ban đầu tôi nghĩ cách này khá tiện, nhất là khi dựng xe trước cửa nhà, vào quán cà phê hoặc dừng xe trong thời gian ngắn. Chỉ cần gạt chân chống là máy tắt, sau đó dựng xe lên là xong.

Tuy nhiên, gần đây tôi được một người bạn cảnh báo rằng nếu thường xuyên tắt máy bằng cách gạt chân chống nghiêng có thể không tốt cho xe, lâu ngày dễ ảnh hưởng đến hệ thống điện, cảm biến hoặc công tắc chân chống.

Thường xuyên tắt máy xe tay ga bằng cách gạt chân chống nghiêng, có hại xe? Ảnh minh hoạ.

Tôi cũng thấy nhiều người đi xe tay ga có thói quen giống mình, cứ gạt chân chống là xe tắt máy nên không biết thực tế có đáng lo hay không.

Xin hỏi mọi người có thường xuyên tắt máy bằng cách gạt chân chống nghiêng không? Cách này có gây hại cho xe nếu sử dụng trong thời gian dài hay chỉ đơn giản là một cơ chế an toàn được nhà sản xuất thiết kế để sử dụng như vậy?

Nếu có anh chị em nào am hiểu về kỹ thuật xe máy hoặc từng sử dụng xe lâu năm, xin chia sẻ giúp tôi cách tắt máy nào đúng và tốt hơn cho xe.

Độc giả Nguyễn Anh (Đống Đa, Hà Nội)

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