Không ít chủ xe từng rơi vào tình huống mang xe đi sửa nhưng lại nhận được báo giá cao vì hàng loạt hạng mục được cho là "cần thay gấp". Thực tế, không phải lúc nào những chẩn đoán này cũng chính xác.

AI có thể nhanh chóng đưa ra những nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất khi người dùng đưa ra các dấu hiệu cụ thể. Ảnh: Jenova AI

Lợi dụng việc nhiều người dùng thiếu kiến thức kỹ thuật, một số thợ máy sửa ô tô có thể "vẽ bệnh", đề nghị thay thế các chi tiết vẫn còn hoạt động tốt nhằm tăng chi phí sửa chữa. Tệ hơn nữa, một số người sẽ lấy bộ phận vẫn hoạt động tốt rồi thay thế bằng một bộ phận bị lỗi, để chủ xe phải quay lại sau vài ngày để nhờ họ sửa chữa.

Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một công cụ hỗ trợ đáng chú ý, giúp người dùng có thêm cơ sở đánh giá tình trạng xe trước khi quyết định sửa chữa.

AI có thể giúp chẩn đoán lỗi xe như thế nào?

Chỉ cần mô tả các triệu chứng như động cơ rung giật, tiếng kêu bất thường dưới gầm, quạt làm mát không hoạt động hay đèn báo lỗi xuất hiện trên bảng đồng hồ, AI có thể nhanh chóng đưa ra những nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất.

Nhờ được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ gồm tài liệu kỹ thuật, cẩm nang sửa chữa, bản tin dịch vụ và kinh nghiệm từ cộng đồng người dùng, AI có khả năng tổng hợp thông tin và gợi ý hướng kiểm tra hợp lý.

Trí truệ nhân tạo AI đang trở thành công cụ đắc lực cho người dùng trong đánh giá các vấn đề của xe. Ảnh: Autoindustriya

Dĩ nhiên, AI không thể trực tiếp tháo lắp hay sửa chữa xe, nhưng nó giúp chủ xe khoanh vùng nguyên nhân, từ đó hạn chế nguy cơ bị thay thế linh kiện không cần thiết hoặc sửa chữa sai bệnh.

"Thợ máy AI" giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

Theo chia sẻ của nhiều người dùng, AI đặc biệt hữu ích khi cần ý kiến thứ hai trước khi mang xe vào gara. Thay vì chỉ dựa vào các hội nhóm trên mạng xã hội, nơi không ít tài khoản tranh thủ chào mời dịch vụ hoặc tư vấn thiếu khách quan, công cụ AI có thể đưa ra những phân tích dựa trên triệu chứng thực tế.

AI trở thành bước kiểm tra đầu tiên mỗi khi xe phát sinh sự cố. Ảnh: Verysell AI

Trong một trường hợp, sau khi mô tả lỗi cho chatbot AI và thực hiện vài bước kiểm tra theo hướng dẫn, chủ xe đã xác định đúng nguyên nhân. Sự cố được khắc phục chỉ trong khoảng 10 phút với bộ dụng cụ cơ bản, trong khi trước đó một thợ sửa xe đề nghị thay nhiều linh kiện với chi phí không hề rẻ.

Từ đó, AI trở thành bước kiểm tra đầu tiên mỗi khi xe phát sinh sự cố, giúp người dùng quyết định liệu có thể tự sửa chữa hay cần đến gara chuyên nghiệp.

AI không thay thế được kỹ năng của người thợ

Dù hữu ích, "thợ máy AI" chỉ đóng vai trò là trợ lý tư vấn chứ không thể thay thế hoàn toàn thợ sửa xe chuyên nghiệp. Việc tháo lắp, kiểm tra thực tế hay xử lý các hỏng hóc phức tạp vẫn đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng và dụng cụ chuyên dụng.

Người dùng cũng cần chủ động học hỏi kiến thức bảo dưỡng cơ bản để hiểu cách hoạt động của các hệ thống trên xe. Khi có thêm hiểu biết, chủ xe sẽ tự tin hơn trong việc đánh giá các khuyến nghị sửa chữa, đồng thời nhận biết khi nào gara ô tô đưa ra tư vấn hợp lý và khi nào có dấu hiệu "vẽ bệnh".

Tuy nhiên, các chuyên gia sửa chữa ô tô cũng lưu ý rằng AI không phải lúc nào cũng đưa ra chẩn đoán chính xác 100%. Những gợi ý từ AI nên được đối chiếu với sách hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật hoặc ý kiến của các kỹ thuật viên có kinh nghiệm.

Đặc biệt, với những hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn như hệ thống phanh, lái, treo hay túi khí, chủ xe không nên tự sửa chữa nếu thiếu chuyên môn mà cần tìm đến các gara uy tín.

Nếu muốn tự thực hiện các công việc bảo dưỡng đơn giản, người dùng chỉ cần đầu tư một số dụng cụ cơ bản như bộ cờ lê, tua vít, kìm, cờ lê lực, kích nâng, đồng hồ vạn năng và máy quét lỗi OBD-II. Chi phí cho những thiết bị này thường thấp hơn nhiều so với việc phải trả cho những lần sửa chữa không cần thiết.

Tóm lại, AI chưa thể thay thế một người thợ sửa xe giỏi, nhưng có thể giúp thu hẹp khoảng cách về kiến thức giữa chủ xe và gara. Trong tương lai, khi AI ngày càng phát triển, công nghệ này được kỳ vọng sẽ trở thành "trợ lý kỹ thuật" quen thuộc của nhiều tài xế, góp phần giúp việc bảo dưỡng và sửa chữa ô tô trở nên minh bạch, hiệu quả hơn.

Tổng hợp (Carsales, Autoindustriya)

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