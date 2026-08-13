Kiêng mua ô tô vì quan niệm dân gian

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng Ngâu hoặc tháng "cô hồn". Theo quan niệm, đây là khoảng thời gian âm khí được cho là mạnh hơn, khi cửa âm phủ mở để các vong linh trở về dương gian.

Từ quan niệm này, nhiều người hình thành tâm lý kiêng thực hiện những việc quan trọng trong tháng 7 âm lịch như cưới hỏi, động thổ, khai trương, mua nhà hay sắm những tài sản có giá trị lớn. Trong đó, ô tô cũng nằm trong nhóm tài sản được nhiều người cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Nhiều người có tâm lý kiêng mua tài sản lớn như nhà cửa, ô tô vào tháng Ngâu. Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Với một số người, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản có giá trị lớn, gắn với công việc, vận may trong kinh doanh và sự an toàn khi di chuyển. Vì vậy, họ muốn chọn một thời điểm được cho là đẹp, thuận lợi về mặt phong thủy để nhận xe.

Một số quan niệm cũng cho rằng, việc mua tài sản trong thời điểm không thuận có thể ảnh hưởng đến vận khí, công việc hoặc việc sử dụng tài sản sau này. Dù những điều này chủ yếu xuất phát từ tín ngưỡng dân gian và chưa có cơ sở khoa học để chứng minh, chúng vẫn ảnh hưởng nhất định đến quyết định mua xe của một bộ phận khách hàng Việt.

Vì vậy, thay vì tậu xe trong tháng 7 âm lịch, không ít khách hàng có xu hướng chờ sang tháng 8 âm lịch hoặc ít nhất là qua ngày rằm tháng 7 mới làm thủ tục mua bán.

Thực tế cho thấy, tháng 7 âm lịch, thường trùng vào tháng 8 dương lịch là khoảng thời gian thị trường ô tô có xu hướng chững lại rõ rệt. Đây được xem là giai đoạn thấp điểm của năm, khi tâm lý kiêng kỵ mua sắm tài sản lớn trong tháng Ngâu khiến sức mua phần nào suy giảm.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) phần nào phản ánh xu hướng này. Tháng 8/2025, toàn thị trường bán được 25.973 xe, giảm 18% so với tháng 7. Doanh số tháng 8/2024 cũng chỉ đạt 25.196 xe, thấp hơn 13% so với tháng trước đó.

Nếu không tính giai đoạn trùng với Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm thường có những biến động đặc thù thì tháng Ngâu là một trong những khoảng lặng đáng chú ý nhất của thị trường ô tô. Đây cũng là giai đoạn các hãng và đại lý thường phải tăng cường ưu đãi để kích cầu, trước khi thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Người trẻ bớt kiêng kỵ, tháng Ngâu thành mùa săn xe giá tốt

Tuy nhiên, tâm lý kiêng mua xe trong tháng Ngâu đang dần thay đổi, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ. Với họ, quyết định mua ô tô ngày càng dựa nhiều hơn vào nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính, giá bán và các chương trình khuyến mại thay vì quá nặng về kiêng kỵ.

Không ít người cho rằng nếu chiếc xe cần thiết cho công việc hoặc gia đình thì không nhất thiết phải trì hoãn chỉ vì thời điểm mua xe rơi vào tháng 7 âm lịch.

Thực tế, tháng Ngâu đôi khi lại trở thành thời điểm thuận lợi để người mua tìm được một chiếc xe với mức giá hấp dẫn. Khi tâm lý e ngại khiến lượng khách đến showroom giảm, các hãng xe và đại lý thường tăng cường chương trình khuyến mãi "kịch sàn" để kích cầu doanh số.

Ghi nhận vào thời điểm hiện tại, các hình thức ưu đãi khá đa dạng, từ giảm trực tiếp vào giá bán, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện, bảo hiểm đến hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mua xe trả góp. Một số mẫu xe còn được áp dụng đồng thời nhiều chính sách, giúp giá trị ưu đãi lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh giá bán, một lợi thế khác của việc mua xe trong tháng Ngâu là khả năng tìm được xe sẵn kho. Do nhu cầu thị trường có thể chậm lại, nhiều đại lý chủ động duy trì lượng xe tồn kho để giao ngay, thay vì khách hàng phải chờ đợi trong nhiều tuần.

Đây là yếu tố đặc biệt đáng quan tâm với người cần xe phục vụ công việc hoặc gia đình trong thời gian ngắn. Thay vì chờ sang tháng 8 âm lịch và có thể bỏ lỡ chương trình khuyến mại, người mua có thể tận dụng thời điểm này để đàm phán thêm với đại lý.

Nhiều hãng và đại lý đưa ra chương trình khuyến mãi, giảm giá "kịch sàn" trong tháng Ngâu nhằm hút khách. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ở góc độ thị trường, tâm lý kiêng mua xe trong tháng Ngâu cũng tạo ra một nghịch lý thú vị. Khi một bộ phận khách hàng tạm thời đứng ngoài thị trường, người không quá coi trọng yếu tố này lại có thêm cơ hội lựa chọn xe và nhận mức ưu đãi tốt hơn.

Dù vậy, việc mua xe trong tháng Ngâu hay không vẫn phụ thuộc vào quan niệm và nhu cầu của mỗi người. Với khách hàng coi trọng phong thủy, có thể lựa chọn ngày giờ phù hợp hoặc thực hiện các nghi thức theo tín ngưỡng gia đình để cảm thấy yên tâm khi nhận xe.

Trong khi đó, với những người thực tế hơn, giá bán, chi phí lăn bánh, chính sách bảo hành, chất lượng xe và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng mới là những yếu tố quan trọng hơn cả.

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