Thông tin trên được Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết trong tham luận trình bày tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 (đại hội) sáng nay ở Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - trình bày tham luận. Ảnh: Minh Hiển

Theo bà Tuyến, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên nữ đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 7, tỉ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị đạt 6,25%; nữ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (chính thức và dự khuyết) đạt 10,65%. Sau sắp xếp các tỉnh, thành phố đã có 23 nữ bí thư, phó bí thư tỉnh/thành ủy (2 bí thư, 21 phó bí thư). Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt 30,26% - cao nhất từ khóa 6 đến nay.

Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên nữ vẫn còn nhiều thách thức: tỷ lệ nữ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt ở một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu; phát triển đảng viên nữ trong doanh nghiệp, phụ nữ dân tộc thiểu số, lao động nông - lâm - ngư nghiệp còn hạn chế; công tác tạo nguồn, sắp xếp, luân chuyển, biệt phái cán bộ nữ để rèn luyện qua thực tiễn chưa nhiều…

Trước bối cảnh mới, Đảng bộ Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất nhiều giải pháp như: tăng cường giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng năng lực toàn diện cho cán bộ, đảng viên nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường giám sát, phản biện, bố trí nguồn lực cho công tác phụ nữ...

Về phần mình, Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện lưu ý trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất về Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, quy mô rộng hơn, nhiệm vụ chính trị lớn hơn, yêu cầu công việc cao hơn, tinh thần nêu gương càng mang ý nghĩa quyết định. Bởi trong bộ máy tinh gọn, áp lực lớn, sự gương mẫu không chỉ là đạo đức mà còn là năng lực dẫn dắt, tạo cảm hứng, lan tỏa hành động đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Ông Nguyện cho biết Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên, phòng ngừa vi phạm; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; công khai, minh bạch, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm, đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyện khuyến nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác Đảng, các lĩnh vực công tác tổ chức hội, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hội viên…

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 22-23/9. Ảnh: Minh Hiển

Còn Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) Ngọ Duy Hiểu cho hay thời gian qua, Đảng bộ TLĐ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Giai đoạn 2020-2024, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu hơn 731.000 đoàn viên ưu tú. Số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng là hơn 385.000 người, trong đó, tỉ lệ đoàn viên ưu tú ngoài khu vực Nhà nước là hơn 11%.

Đại diện Đảng bộ TLĐ kiến nghị Bộ Chính trị và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng các giải pháp đột phá công tác phát triển đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước để tăng tỷ lệ công nhân trong cơ cấu đảng viên nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; quan tâm đào tạo công nhân ưu tú thành cán bộ trong hệ thống chính trị; có cơ cấu tỉ lệ hợp lý cấp ủy các cấp đối với cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn theo Nghị quyết 02...