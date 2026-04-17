Chiều 17/4, tại TPHCM, TCL đã chính thức giới thiệu một loạt sản phẩm mới tại Việt Nam như TV, tủ lạnh, máy giặt sấy đa năng, điều hoà khí tươi, máy tính bảng….

TV C8L sử dụng tấm nền công nghệ mới nhất SQD-Mini LED. Ảnh: Lê Mỹ

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là dòng TV C8L sử dụng tấm nền công nghệ mới nhất của hãng là SQD-Mini LED.

SQD-MiniLED (Super Quantum Dot Mini LED) là công nghệ màn hình tiên tiến thế hệ mới, được TCL công bố nhằm nâng cấp từ dòng QD-Mini LED truyền thống.

Công nghệ này kết hợp giữa đèn nền Mini LED siêu nhỏ và lớp chấm lượng tử "Super" (siêu cấp) để lọc màu, giúp tăng cường độ sáng, độ chính xác màu sắc và độ tương phản lên một tầm cao mới.

Dòng TV C8L ra mắt tại thị trường Việt Nam sẽ có kích thước lần lượt là 55, 65, 75, 85 và 98 inch. Độ sáng màn hình lên đến 6000 nits, đạt 100% dải màu BT.2020 giúp tái hiện màu sắc siêu rộng, sống động và chân thật trong mọi khung hình.

Hệ thống đèn nền mật độ siêu cao với 4.032 vùng sáng, đáng chú ý trên chiếc TV 98 inch lên tới 20.000 vùng sáng và 85 inch là hơn 10.000 vùng sáng điều này giúp cho việc hiển thị màu đen sâu hơn và độ sáng cao hơn.

Một điểm nổi bật là với việc kết hợp cùng thương hiệu âm thanh hạng sang Bang & Olufsen, trên những chiếc TV này đều sử dụng công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos mang lại trải nghiệm không gian âm thanh 3D sống động ngay tại nhà.

Theo đại diện của TCL, hiện chỉ có duy nhất hãng bán TV sử dụng công nghệ SQD-Mini LED tại thị trường Việt Nam và cả trên thế giới.

Bởi hiện với tấm nền LCD (chiếm 70% giá trị của TV) chỉ còn duy nhất hãng sản xuất và với công nghệ mới này hiện chỉ được sử dụng trên TV của chính TCL mà không bán ra cho bất kỳ hãng nào khác bên ngoài.