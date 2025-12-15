Tuần qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức đoàn công tác làm việc với các trường đại học của Thái Lan về thúc đẩy hợp tác văn hoá, xuất bản và giáo dục.

Tại Đại học Khon Kaen (KKU) - cơ sở giáo dục đại học đầu tiên (thành lập năm 1964) và là trung tâm giáo dục quan trọng nhất ở vùng Đông Bắc Thái Lan, hai bên đã trao đổi về các vấn đề tăng cường hợp tác học thuật giữa Đại học Khon Kaen và các cơ sở giáo dục Việt Nam, bao gồm một số vấn đề chính như kế hoạch phát triển công tác giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Khon Kaen; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về các vấn đề Mekong, văn hóa, giáo dục và kết nối tri thức giữa hai nước.

Đại diện Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan trong một buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM.

Đáng chú ý, hai bên dành nhiều thời lượng để thảo luận về vấn đề thành lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Khon Kaen, với mục tiêu trở thành một “trung tâm học tập” toàn diện về Việt Nam học, bao gồm ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, xã hội và hợp tác học thuật khu vực.

Theo Tổng Lãnh sự quán, lãnh đạo Đại học Khon Kaen ủng hộ các đề xuất mở rộng hợp tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, hoan nghênh nỗ lực hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và mong muốn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có kế hoạch phối hợp xây dựng Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Khon Kaen trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa trường Đại học Khon Kaen với các đối tác Việt Nam nói chung, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói riêng trong lĩnh vực xuất bản, giới thiệu sách giáo dục và ấn phẩm văn hoá nghệ thuật của hai nước.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, Nhà xuất bản sẽ tích cực phối hợp với trường Đại học Khon Kaen tổ chức không gian văn hoá Việt Nam – Thái Lan, góp phần làm cho Lễ hội tại đây thêm phong phú, hấp dẫn.

Tại Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục và Nhà trường đã trao đổi về khả năng hợp tác xuất bản sách học tiếng tiếng Việt song ngữ cho kiều bào và thế hệ trẻ Thái Lan, cũng như kế hoạch xây dựng không gian văn hóa Việt Nam trong sự kiện “Ngày Văn hoá Việt Nam – Thái Lan 2026”, tổ chức giao lưu sinh viên Việt – Thái.

Hai bên nhất trí định hướng trong năm 2026 sẽ phối hợp nghiên cứu xuất bản sách song song ngữ phục vụ công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Thái, góp phần giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống của cả hai nước.

Các chương trình làm việc đã đóng góp nhiều nội dung thiết thực, khởi động kế hoạch công tác năm 2026 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tiến tới các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.