Khánh Hòa:



Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình quản lý mới theo định hướng của Trung ương, hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, giảm chồng chéo trong triển khai chính sách và tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, góp phần giảm nghèo thông tin, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cập nhật thông tin, giảm chồng chéo trong triển khai chính sách

Theo văn bản của UBND tỉnh, việc lấy ý kiến được tỉnh Khánh Hòa thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 9848 ngày 10/7/2026 gửi các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để lấy ý kiến đối với dự thảo đề cương tích hợp 4 Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030 thành một chương trình tổng thể.

Khánh Hòa sẽ bám theo nguyên tắc xây dựng chương trình là giữ nguyên các mục tiêu chính sách lớn đã được Quốc hội quyết nghị, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý.

Bốn chương trình dự kiến được tích hợp gồm: Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030; Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc nghiên cứu tích hợp các chương trình được kỳ vọng sẽ tạo sự thống nhất trong quản lý, hạn chế tình trạng phân tán nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành ở cả Trung ương và địa phương. Đồng thời, khi các chính sách được thiết kế theo hướng đồng bộ, người dân sẽ dễ tiếp cận thông tin hơn, giảm tình trạng phải tìm hiểu nhiều quy định ở các chương trình khác nhau. Đây cũng là một giải pháp góp phần giảm nghèo thông tin, giúp chính sách đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Để chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì nghiên cứu, rà soát văn bản của Bộ Tài chính cùng dự thảo đề cương kèm theo.

Các sở có trách nhiệm làm rõ thực trạng triển khai các chương trình trong lĩnh vực phụ trách; đề xuất những nội dung cần kế thừa, những nội dung cần đổi mới khi thực hiện tích hợp; đồng thời kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực trước khi gửi Sở Tài chính tổng hợp.

Rà soát chính sách, nhiệm vụ giảm nghèo thông tin đi trước một bước

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để rà soát, tổng hợp và hoàn thiện nội dung tham gia ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa đối với dự kiến tích hợp các Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030. Sau khi hoàn thiện, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Trong số các cơ quan được giao nhiệm vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ vai trò quan trọng trong việc tham gia góp ý đối với các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với công tác dân tộc và tôn giáo, đồng thời tác động sâu rộng đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, chương trình sau khi tích hợp sẽ được thiết kế theo mô hình một chương trình tổng thể, gồm 4 dự án thành phần theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ rõ, song song với nhiệm vụ rà soát lại các chính sách, nhiệm vụ giảm nghèo thông tin, đưa thông tin chính sách đi trước một bước được coi là nhiệm vụ then chốt.

Do đó Khánh Hòa sẽ bám theo nguyên tắc xây dựng chương trình là giữ nguyên các mục tiêu chính sách lớn đã được Quốc hội quyết nghị, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý. Theo đó, nhiều thủ tục trung gian sẽ được cắt giảm, các hướng dẫn về tài chính và chuyên môn được tích hợp theo hướng thống nhất, tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai.

Một điểm đáng chú ý khác là phương thức quản lý sẽ chuyển từ kiểm soát quy trình sang kiểm soát mục tiêu và kết quả đầu ra. Điều này đồng nghĩa với việc Trung ương tập trung đánh giá hiệu quả thực hiện thông qua kết quả cuối cùng, thay vì quản lý quá nhiều khâu trung gian như trước.

Dự thảo cũng đề xuất tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương. Theo đó, các tỉnh, thành phố sẽ được chủ động lựa chọn danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên, phân kỳ nguồn vốn và lồng ghép các nguồn lực hợp pháp trên địa bàn phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Đối với Khánh Hòa, việc tham gia góp ý dự thảo không chỉ góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý mới mà còn là cơ hội để địa phương đề xuất các giải pháp phù hợp với đặc thù phát triển của tỉnh, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo nhiều chuyên gia, khi các chương trình được tích hợp, yêu cầu về công tác truyền thông chính sách sẽ càng trở nên quan trọng. Người dân chỉ có thể thụ hưởng đầy đủ các chính sách nếu được tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và dễ hiểu. Vì vậy, cùng với đổi mới cơ chế quản lý, việc đẩy mạnh truyền thông, phổ biến chính sách cũng cần được xem là một nhiệm vụ xuyên suốt nhằm giảm nghèo thông tin, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và chủ động tham gia thực hiện các chương trình.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo thông tin không chỉ là bảo đảm quyền tiếp cận thông tin mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng và đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống. Khi thông tin được truyền tải đầy đủ, minh bạch và phù hợp với từng nhóm đối tượng, các nguồn lực đầu tư sẽ được sử dụng hiệu quả hơn, tạo nền tảng vững chắc cho giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.