Trong nhiều năm, không ít chủ siêu xe tại Hy Lạp đã sử dụng một chiêu quen thuộc, đó là giữ biển số nước ngoài để né chi phí đăng ký xe và thuế xa xỉ vốn thuộc hàng cao nhất châu Âu. Việc bị kiểm tra trực tiếp trên đường là hiếm, nhưng họ không lường được rằng mỗi lần đi qua trạm thu phí đều bị hệ thống ghi nhận.

Hàng trăm siêu xe, xe sang trốn thuế bị giới chức Hy Lạp tích thu. Ảnh: AADE

Theo công bố của Cơ quan thuế Hy Lạp, từ cuối năm 2025, nước này đã triển khai một chiến dịch trấn áp quy mô lớn dựa trên dữ liệu số. Các camera thu phí được tích hợp trí tuệ nhân tạo (camera AI) liên tục ghi nhận biển số xe qua lại, sau đó tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu hải quan và thuế. Phần mềm sẽ "lọc" ra những xe mang biển số nước ngoài nhưng lưu hành quá thời hạn cho phép.

Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt xe Ferrari, Porsche, Bentley và Mercedes-Benz lưu trú quá hạn dành cho khách không cư trú. Một lực lượng chuyên trách mang tên DEOS nhanh chóng được thành lập, tiến hành các cuộc kiểm tra đồng loạt tại đại lý xe sang, gara tư nhân và các trung tâm kinh doanh thường tập trung những chiếc xe đắt tiền.

Chỉ trong thời gian ngắn, 229 xe siêu xe, siêu sang đã bị tịch thu, với tổng giá trị hơn 10 triệu euro (khoảng hơn 310 tỷ đồng). Trong đó có những chiếc trị giá tới 750.000 euro (khoảng 23,3 tỷ đồng). Hình ảnh do Cơ quan thuế công bố cho thấy nhiều mẫu xe đắt đỏ như Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari F430 Spider, Mercedes-AMG G63 4×4 hay Porsche 911 GT3, tất cả đều lưu hành trái phép.

Một chiếc siêu xe Ferrari đang bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đáng chú ý, vụ việc không chỉ dừng ở trốn thuế. Nhà chức trách phát hiện nhiều xe có số VIN bị làm giả, nghi vấn xe bị đánh cắp, thậm chí một trường hợp còn giấu ma túy bên trong. Một số chủ xe cũng đang bị điều tra vì không chứng minh được nguồn tiền mua siêu xe so với thu nhập đã kê khai.

Theo luật Hy Lạp, xe mang biển số nước ngoài chỉ được lưu thông tối đa 185 ngày trong vòng 12 tháng và chỉ áp dụng cho người không thường trú tại Hy Lạp. Với những người vi phạm, các khoản trốn thuế nhờ lách luật giờ đây đang bị thay thế bằng tiền phạt nặng, tịch thu tài sản và rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Theo Carscoops

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!