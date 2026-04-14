Chuyên trang về ô tô MotorBiscuit của Mỹ vừa đưa tin về một tình huống khó hiểu "xe bốc cháy nhưng tài xế vẫn thản nhiên lái đi trong đường hầm". Đoạn video dài 7 giây về tình huống trên được nhóm "r/IdiotsInCars" đăng tải trên mạng xã hội Reddit đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Theo hình ảnh được ghi lại bởi 1 người đi ô tô cùng chiều, chiếc hatchback màu trắng di chuyển trong hầm đường bộ (chưa rõ địa danh) với phần đèn pha đang... bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan ra khu vực chắn bùn và nắp ca-pô kèm vết ám khói đen. Thế nhưng, tài xế vẫn tiếp tục lái xe như không có chuyện gì xảy ra.

Người quay video (ngồi trên ô tô cùng chiều) di chuyển song song với chiếc xe đang cháy, đã hạ kính và liên tục hô lớn bằng tiếng Trung “Anh ơi! Xe cháy rồi!” nhằm cảnh báo tài xế.

Tuy nhiên, tài xế lái xe trắng dường như không nghe thấy lời cảnh báo này, không rõ do tiếng ồn trong hầm, hay cố tình phớt lờ tình huống nguy hiểm. Đoạn clip kết thúc sớm nên không rõ kết cục, tài xế có dừng xe hay không.

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn video nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, thu hút hơn 7.000 lượt like cùng hàng loạt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu trước phản ứng “bình thản” của tài xế khi xe đang bốc cháy.

Các chuyên gia cảnh báo việc tiếp tục điều khiển phương tiện trong tình trạng cháy là cực kỳ nguy hiểm. Lửa có thể lan nhanh đến hệ thống nhiên liệu, điện hoặc khoang cabin chỉ trong thời gian rất ngắn.

Trong trường hợp phát hiện xe có dấu hiệu cháy, người lái cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, rời khỏi phương tiện và liên hệ lực lượng cứu hộ, thay vì cố gắng tiếp tục hành trình.

Đặc biệt, trong điều kiện lưu thông trong hầm, việc dừng xe đột ngột cũng tiềm ẩn rủi ro lớn, do đó cần lựa chọn vị trí an toàn trước khi xử lý sự cố.

Theo Motorbiscuit

