Hệ thống sảnh tiệc sang trọng phục vụ sự kiện cao cấp

Sở hữu 15 sảnh tiệc lớn, phòng hội nghị và phòng họp đa chức năng, The Reverie Saigon cung cấp không gian linh hoạt - từ những buổi tiệc tri ân đối tác, đến các tiệc tân niên trang trọng. Mỗi không gian đều được thiết kế tinh xảo, đáp ứng trọn vẹn mọi yêu cầu của doanh nghiệp và cá nhân.

Các phòng họp và hội nghị quy mô nhỏ và vừa là lựa chọn lý tưởng cho những buổi gặp gỡ đầu năm, trao đổi cấp cao và hội họp riêng tư với khả năng tiếp đón từ 8 đến 100 khách. Tọa lạc tại tầng 8, các không gian đều sở hữu thiết kế thanh lịch, cùng tầm nhìn đắt giá hướng về Thành phố và sông Sài Gòn, mang lại trải nghiệm riêng tư và đầy cảm hứng cho những buổi gặp đầu năm.

La Scala Ballroom - một trong những sảnh tiệc lớn nhất thành phố với tổng diện tích 618 mét vuông

Mong muốn kiến tạo không gian tinh hoa, Khách sạn giới thiệu các sảnh tiệc đẳng cấp gồm La Scala Ballroom và San Carlo tại tầng 5, cùng Amber & Jade tại tầng 4 - tất cả đều được trang hoàng lộng lẫy với nội thất từ các thương hiệu xa xỉ đến từ Ý, dễ dàng tùy chỉnh theo chủ đề sự kiện hoặc hội nghị. Với thiết kế cửa kính trải dài từ trần đến sàn của tất cả các không gian hội nghị và sảnh tiệc, không chỉ tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tuyệt đẹp, mà còn kết hợp cùng hệ thống đèn chùm lộng lẫy, biến mỗi sự kiện thành một tuyệt tác thị giác.

Đối với các bữa tiệc quy mô lớn, La Scala Ballroom - một trong những sảnh tiệc lớn nhất thành phố với tổng diện tích 618 mét vuông, gây ấn tượng với thiết kế không cột và hệ đèn chùm Swarovski lộng lẫy, cùng cửa sổ vòm và các chi tiết đính đá càng làm tăng thêm vẻ xa hoa. Song hành cùng đó, hai phòng tiệc San Carlo và Amber & Jade mang đến những lựa chọn tinh tế cho những sự kiện thân mật hay tiệc ấm cúng - nơi những khoảnh khắc sum vầy được nâng niu trong không gian trang nhã.

Bên cạnh các sảnh tiệc chuyên biệt, The Reverie Saigon còn mở ra nhiều trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Café Cardinal - sở hữu không gian kiểu Pháp thanh lịch, linh hoạt từ không gian trong nhà đến khu vực ngoài trời bên hồ bơi.

Thêm vào đó, nhà hàng Long Triều cùng phong cách ẩm thực Quảng Đông được trao 1 sao Michelin danh giá, là lựa chọn lý tưởng cho những buổi hội ngộ ấm áp trong không gian cung đình. Trong khi đó, The Long Lounge mang đến không gian sang trọng, hoàn hảo cho những bữa tiệc cocktails hay tiệc thân mật đầu năm.

Café Cardinal - sở hữu không gian kiểu Pháp thanh lịch, linh hoạt từ không gian trong nhà đến khu vực ngoài trời bên hồ bơi

Đằng sau những đêm tiệc trọn vẹn là đội ngũ chuyên gia tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm của The Reverie Saigon. Từ ý tưởng trang trí, kịch bản chương trình cho đến thực đơn được thiết kế riêng, chăm chút từng chi tiết, để mỗi bữa tiệc không chỉ là dịp sum họp, mà còn trở thành những kỷ niệm đẹp cho những ngày đầu năm mới.

Dịch vụ lưu trú 5 sao giữa trung tâm TP.HCM

Song song với các hội nghị và sự kiện sang trọng, khách hàng có thể tận hưởng trải nghiệm lưu trú trọn vẹn tại The Reverie Saigon. Khách sạn tọa lạc tại trung tâm thành phố, hướng ra đại lộ danh giá Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi, mang lại sự di chuyển thuận tiện đến mọi điểm tham quan nổi tiếng trong TP.HCM.

Các phòng nghỉ và suite sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp từ đô thị sầm uất đến dòng sông Sài Gòn thơ mộng

Các phòng nghỉ và suite nằm ở tầng 27 đến 39 được thiết kế rộng rãi, tinh xảo, sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp từ đô thị sầm uất đến dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Mỗi không gian là sự giao thoa hài hòa giữa phong cách Ý thanh lịch và tiện nghi cao cấp, từ nội thất sang trọng, các sản phẩm chăm sóc cá nhân tinh tế cho đến minibar được làm mới mỗi ngày - mang lại cảm giác được nâng niu trong sự chu đáo tuyệt đối.

Hệ sinh thái ẩm thực và thư giãn đẳng cấp

Hoàn thiện trải nghiệm lưu trú là hệ sinh thái ẩm thực và thư giãn đẳng cấp ngay trong khuôn viên khách sạn. Mở đầu bằng tinh hoa hương vị Quảng Đông tại Long Triều - nhà hàng 1 sao Michelin trong hai năm liên tiếp. Một lựa chọn khác đến từ Café Cardinal với phong vị quốc tế hay tận hưởng không gian sôi động tại The Long @ Times Square. Tiếp nối hành trình ấy, The Spa mang đến khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn, nơi từng giác quan được đánh thức và tái tạo trong không gian xa hoa, tĩnh tại. Tất cả hòa quyện thành một hành trình hoàn hảo, từ hội họp, lưu trú đến ẩm thực và thư giãn đều được chăm chút ở chuẩn mực cao nhất, khẳng định vị thế thượng lưu của The Reverie Saigon.

The Long @ Times Square sôi động

The Spa mang đến khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn

Với sự tổng hòa giữa dịch vụ hàng đầu, cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế và hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực độc đáo, The Reverie Saigon là lựa chọn hàng đầu để kiến tạo nên mọi sự kiện đáng nhớ.

The Reverie Saigon mời bạn khám phá ưu đãi cho gói tiệc đầu năm, với đa dạng sự lựa chọn trong thực đơn và không gian tổ chức, với giá từ 1.700.000 VNĐ ++/khách (Áp dụng kèm một số điều kiện và điều khoản).

Thông tin chi tiết, liên hệ email: sales@thereveriesaigon.com

Lệ Thanh