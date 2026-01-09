Từ rạng sáng, gió lạnh khiến không khí tại TPHCM trở nên se sắt. Tại công viên Gia Định và đại lộ Phạm Văn Đồng, người dân đi tập thể dục phải khoác thêm áo ấm, khăn len để chống rét.
Ông Hoàng Minh (55 tuổi, phường Gò Vấp) cho biết cảm giác lái xe sáng nay "như đang ở Đà Lạt", khác hẳn thời tiết thường nhật. Hình ảnh người dân mặc áo khoác dày, găng tay trở nên phổ biến trên đường phố.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ quan trắc là 20 độ C nhưng cảm nhận thực tế chỉ 17 độ C. Đây là mức nhiệt thấp hiếm thấy tại đô thị vốn quanh năm nắng nóng này.
Nhiệt độ cũng giảm sâu trên diện rộng tại Nam Bộ. Bình Dương, Long An ghi nhận mức 20 độ C; Biên Hòa (Đồng Nai) 21 độ C. Các chuyên gia dự báo đợt lạnh này sẽ còn kéo dài vài ngày tới.