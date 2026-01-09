Từ rạng sáng, gió lạnh khiến không khí tại TPHCM trở nên se sắt. Tại công viên Gia Định và đại lộ Phạm Văn Đồng, người dân đi tập thể dục phải khoác thêm áo ấm, khăn len để chống rét.

Ông Hoàng Minh (55 tuổi, phường Gò Vấp) cho biết cảm giác lái xe sáng nay "như đang ở Đà Lạt", khác hẳn thời tiết thường nhật. Hình ảnh người dân mặc áo khoác dày, găng tay trở nên phổ biến trên đường phố.

Người dân TPHCM choàng khăn, mặc áo len để giữ ấm cơ thể khi tập thể dục vào sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ quan trắc là 20 độ C nhưng cảm nhận thực tế chỉ 17 độ C. Đây là mức nhiệt thấp hiếm thấy tại đô thị vốn quanh năm nắng nóng này.

Nhiệt độ cũng giảm sâu trên diện rộng tại Nam Bộ. Bình Dương, Long An ghi nhận mức 20 độ C; Biên Hòa (Đồng Nai) 21 độ C. Các chuyên gia dự báo đợt lạnh này sẽ còn kéo dài vài ngày tới.

Người dân TPHCM ra đường mặc áo ấm trong cái lạnh 17 độ C.

Các em nhỏ mặc áo ấm khi đến trường.