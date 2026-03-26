Ngày 26/3, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với một xe bánh mì kinh doanh trên vỉa hè ngã ba đường Đỗ Bá – Võ Nguyên Giáp do hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Theo cơ quan chức năng, chủ xe bánh mì là bà T.K đã được yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Qua theo dõi sau đó, hộ kinh doanh này đã chấp hành, di dời xe bánh mì vào bên trong thửa đất của một hộ dân gần vị trí trước đây, không còn tổ chức buôn bán trên vỉa hè.

Tiệm bánh mì đã di dời đi vị trí khác

Theo đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn, tinh thần xử lý trước mắt là tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở để các hộ kinh doanh tự nguyện chấp hành quy định về trật tự đô thị. Trường hợp các hộ cố tình vi phạm, chây ì không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

TP Đà Nẵng đang triển khai kế hoạch cao điểm, siết trật tự, cấm kinh doanh ở vỉa hè. Dự kiến ngày 29/3, thành phố tổ chức ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, dù vi phạm, tiệm bánh mì này lại thu hút đông đảo du khách nước ngoài. Nhiều người sẵn sàng xếp hàng dài để mua, có thời điểm chờ đợi tới 40 phút.

Trước đó, nhiều du khách nước ngoài xếp hàng chờ mua bánh mì ở ngã ba đường Đỗ Bá - Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Mira Wanderlust

Trước đó, Mira – một nhà sáng tạo nội dung người Azerbaijan – trong chuyến du lịch dài ngày tại Đà Nẵng cũng chia sẻ trải nghiệm tại đây.

Nữ du khách cho biết, lần đầu mua chỉ chờ khoảng 10 phút, nhưng những lần sau phải lấy số thứ tự và đợi tới 40 phút mới mua được.

Theo đánh giá của Mira, bánh mì có hương vị hấp dẫn, hình thức bắt mắt, nhân đa dạng như thịt nướng, gà, xúc xích, tôm, pa-tê, phô mai… Tùy kích cỡ bánh và loại nhân khách lựa chọn mà món bánh mì của tiệm được bán với giá dao động từ 45.000 đến 75.000 đồng/chiếc, tăng 10.000 đồng nếu thêm phô mai.