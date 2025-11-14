Hãng tin TASS trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ việc trên xảy ra vào lúc 19h tối 13/11 (giờ Moscow) khi chiếc Su-30 đã rơi xuống một khu vực hoang vắng ở vùng Karelia. “Tiêm kích thực hiện chuyến bay huấn luyện khi không mang theo đạn dược. Toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng”, nhà chức trách Nga thông tin.

Các tiêm kích Su-30SM2. Ảnh minh họa: TASS

Trong tuyên bố trên mạng xã hội Telegram, Thống đốc vùng Karelia Artur Parfenchikov cho hay, lực lượng cứu hộ đã có mặt ở hiện trường vụ rơi máy bay. Ông Parfenchikov cũng gửi lời chia buồn chân thành nhất đến người thân và bạn bè của các phi công tử nạn.

Hiện các cơ quan chức năng Nga đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo TASS, Su-30 là tiêm kích chiến đấu do Tập đoàn Sukhoi của Liên Xô phát triển từ những năm 1980. Mẫu máy bay này được thiết kế như một loại chiến đấu cơ đa nhiệm, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Tính đến nay, Su-30 đã có trong biên chế quân đội của hàng chục quốc gia trên khắp thế giới, với nhiều biến thể được chế tạo tùy theo cấu hình yêu cầu của các khách hàng.