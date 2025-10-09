Theo hãng tin RT, đây là tuyên bố được ông Putin đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev vào hôm nay (9/10).

Phát biểu trước cuộc hội đàm song phương do Tajikistan tổ chức, ông Putin cho biết chuyến bay 8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines (AZAL) đã bị ảnh hưởng "sau khi hệ thống phòng không Nga đáp trả sự xâm nhập của 3 máy bay không người lái (UAV) Ukraine”.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Azerbaijan tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan. Ảnh: Sputnik

"Hệ thống phòng không Nga đã bắn 2 tên lửa, và không bắn trúng trực tiếp vào máy bay, nhưng đã phát nổ cách đó vài mét", ông Putin nói.

Cũng theo Tổng thống Putin, máy bay của Azerbaijan "nhiều khả năng đã bị trúng các mảnh vỡ, chứ không phải đạn con" từ vũ khí đánh chặn của Nga.

Chiếc máy bay chở khách của hãng AZAL khởi hành từ Baku của Azerbaijan đến Grozny ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga đã bị rơi gần thành phố ven biển Aktau ở Kazakhstan vào ngày 25/12/2024. Máy bay gặp nạn khi chở theo 67 người. Trong đó, 38 người đã thiệt mạng, và 29 người khác bị thương.

Khoảnh khắc máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines gặp nạn tại Nga. Video: Pravda

Cũng theo ông Putin, tất cả các chi tiết trong vụ việc cần được phân tích đầy đủ, và cam kết Nga sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ về chuyện bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Nhà lãnh đạo Nga cam kết sẽ "đánh giá pháp lý" về hành động của tất cả những người liên quan.

Tổng thống Azerbaijan sau đó đã gửi lời cảm ơn ông Putin về những thông tin được cập nhật, và bày tỏ sự tin tưởng cuộc điều tra của Nga sẽ đánh giá khách quan thảm kịch này.