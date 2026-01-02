Hạ tầng vành đai mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Thông qua buổi toạ đàm, các dữ liệu thị trường, bài học chu kỳ và bức tranh hạ tầng được đặt trong mối tương quan trực diện, giúp các sàn phân phối dự án bất động sản miền Bắc dễ dàng tiếp cận, nắm bắt vùng tăng trưởng tiếp theo của khu vực phía Nam.

Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Khu vực Miền Nam Batdongsan.com.vn cho rằng, từ thực tiễn tăng trưởng bất động sản tại Hà Nội, các tuyến vành đai đóng vai trò “xương sống” trong việc mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực cho khu vực lõi và dẫn dắt dòng vốn dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh.

Đại diện các sàn giao dịch miền Bắc dự Tọa đàm “Giải mã sức bật khu Tây TP.HCM”

Theo các chuyên gia, chiến lược phát triển hạ tầng kết nối các khu vực như Sóc Sơn, Hòa Lạc, Xuân Mai hay chuỗi cầu vượt sông đã tạo dư địa cho Hà Nội mở rộng theo hướng đa cực. Trong giai đoạn 2021–2025, các dự án nằm dọc các trục vành đai của Thủ đô ghi nhận mức tăng giá từ 2,3 đến hơn 3 lần, phản ánh quy luật hạ tầng đi trước mở đường cho bất động sản tăng trưởng. Bài học này cũng từng lặp lại tại Bình Dương. Việc hình thành trục xương sống Mỹ Phước - Tân Vạn, kết nối trực tiếp với hệ thống vành đai, đã trở thành chất xúc tác cho sự bứt phá của thủ phủ công nghiệp. Hạ tầng hoàn chỉnh không chỉ thu hút dòng vốn đầu tư sản xuất mà còn mở ra dư địa phát triển cho các đại đô thị quy mô lớn.

Ông Đinh Minh Tuấn phân tích tiềm năng tăng trưởng bất động sản khu Tây TP.HCM

Vai trò của trục Lương Hòa – Bình Chánh trong hạ tầng kết nối khu Tây TP.HCM

Bức tranh khu Tây TP.HCM đang dần được định hình khi các dự án giao thông trọng điểm đồng loạt tăng tốc. Vành đai 3 đoạn qua Long An dự kiến thông xe kỹ thuật trong đầu năm 2026. Cao tốc Bến Lức – Long Thành hoàn thiện trong năm 2026, tạo trục kết nối xuyên suốt từ miền Tây đến Đông Nam Bộ. Song song đó, siêu dự án Vành đai 4 – tuyến đường dài 207 km với tổng vốn đầu tư hơn 120 nghìn tỷ đồng, hiện đang được đẩy nhanh thủ tục để khởi công vào năm 2026, hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đa lớp.

Trong tổng thể đó, đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh (lộ giới 60 m) được xem là một trong những trục kết nối huyết mạch của khu Tây. Khi tuyến đường này hoàn thiện và thông xe toàn tuyến, thời gian di chuyển từ Bến Lức về trung tâm TP.HCM được rút ngắn đáng kể, đồng thời mở ra khả năng kết nối nhanh với Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ tốc độ phát triển hạ tầng khu Tây, LA Home - khu đô thị sinh thái quy mô 100ha tọa lạc trên trục Lương Hòa - Bình Chánh, được đánh giá cao nhờ vị trí kết nối chiến lược từ cửa ngõ phía Tây về TP.HCM và các cực kinh tế trọng điểm. Khi các tuyến giao thông liên vùng vận hành đồng bộ, LA Home không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội tích lũy tài sản đầy tiềm năng.

Tại sự kiện, chủ đầu tư đã trình chiếu clip bộ sưu tập các căn nhà mẫu LA Home. Khu nhà mẫu tại dự án được đầu tư bài bản với thiết kế tối ưu, công năng linh hoạt và cảm hứng kiến trúc hiện đại, giúp khách hàng cảm nhận trọn vẹn giá trị sống mà LA Home hướng tới: một không gian sống vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế, vừa phù hợp với xu hướng sống xanh, tiện nghi và bền vững.

Một trong số căn mẫu của dự án LA Home

Dự án LA Home được giới chuyên môn nhận định là điểm đến sáng giá với nhiều lợi thế: hạ tầng kết nối đồng bộ, động lực tăng trưởng từ khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400 ha liền kề và các khu công nghiệp lớn xung quanh dự án.

(Nguồn: Prodezi Long An)