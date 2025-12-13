“Nóng” trước giờ G

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa báo cáo UBND thành phố về tiến độ triển khai tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc (tuyến số 5), dự kiến khởi công vào ngày 19/12.

Theo đó MRB cho biết đang phối hợp với UBND xã Sơn Đồng (nơi xây depot) và UBND xã Dương Hòa để triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất phục vụ depot.

Về các hạng mục kỹ thuật, MRB đã thẩm định toàn bộ hồ sơ liên quan đến đường ray, đầu máy toa xe, hệ thống phương tiện, thông tin, tín hiệu, phương án cấp điện, đồng thời tham gia ý kiến về phạm vi, quy mô, ranh giới dự án so với các quy hoạch được phê duyệt.

Tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc được triển khai theo tiêu chuẩn đường ray đôi khổ 1.435 mm, với tổng chiều dài 38,43 km, trong đó 6,5 km đi ngầm, 2 km đi cao và gần 30 km đi trên mặt đất, kết nối 21 nhà ga. Tuyến bố trí 2 depot: tại xã Sơn Đồng với diện tích 18 ha và xã Yên Bình khoảng 6,9 ha. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 65.404 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ là tuyến metro đô thị thứ tư của Hà Nội.

Metro số 5 được kỳ vọng tạo cú hích mạnh cho thị trường bất động sản dọc tuyến, đặc biệt khu vực Hòa Lạc - nơi đang hình thành trung tâm khoa học, công nghệ cao và đào tạo với nhu cầu ở lớn của khoảng 1,2 triệu cư dân trẻ. Các chuyên gia dự báo, bất động sản Hòa Lạc có thể tăng 30-50% nhờ mô hình TOD (Transit Oriented Development - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tạo nên các cộng đồng dân cư năng động quanh ga metro.

Metro 5 tạo cú hích mạnh, bất động sản Hoà Lạc tăng 30-50% nhờ mô hình TOD. Ảnh: Grand M

Với TOD, giá trị đất và bất động sản quanh ga metro sẽ được nâng cấp toàn diện, tạo nên những “thành phố nhỏ trong lòng thành phố”, thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, qua đó kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường BĐS. Thực tế tại Tokyo, London, Seoul hay Bangkok cho thấy BĐS luôn tăng mạnh theo hạ tầng và hiệu ứng “Metro effect”.

Hoa Lac Metro City - “điểm sáng” trên thị trường

Trước giờ khởi công tuyến Metro số 5, thị trường BĐS Hòa Lạc bắt đầu nhộn nhịp, rất đông các nhà đầu tư đổ về khu vực trung tâm và dọc tuyến, tìm cơ hội đầu tư đón sóng hạ tầng và Metro.

Trung tâm Hòa Lạc, khu vực gần các depot và các dự án được phát triển theo mô hình TOD quanh ga metro trong bán kính 400-800m, mật độ cao và tích hợp nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ đang thu hút mạnh dòng tiền đầu tư.

Nổi bật là dự án Hoa Lac Metro City vừa bám trục Metro và sở hữu quy hoạch tiện ích all-in-one. Cách ga Metro số 5 Tiến Xuân chỉ 500m, liền kề Khu CNC Hòa Lạc và ĐHQG Hà Nội, dự án là khu compound quy mô lớn theo mô hình TOD tại khu vực.

Dự án do KITA Group phát triển. Ảnh phối cảnh: KITA Group

Đại diện KITA Group cho biết, dự án Hoa Lac Metro City giới hạn chỉ 192 căn biệt thự, liền kề, shophouse cùng hệ tiện ích tích hợp, tạo nên không gian sống, giao thương, giải trí đồng bộ, kỳ vọng sẽ thu hút nhà đầu tư nhờ các giá trị tăng trưởng bền vững.

Quy hoạch cho thấy Hòa Lạc hiện có hơn 100.000 người từ nơi khác đến sinh sống, học tập và làm việc; dự báo đến 2030 sẽ đạt 600.000 người, chủ yếu là lực lượng trẻ như chuyên gia công nghệ, kỹ sư, sinh viên… có nhu cầu cao về không gian sống chất lượng. Tuy nhiên khu vực vẫn thiếu các đô thị đồng bộ, tiện ích all in one.

Dân số Hòa Lạc tăng trung bình 8%/năm, gấp đôi Hà Nội, mở ra cơ hội lớn cho bất động sản nhà ở tích hợp, đặc biệt mô hình khu đô thị compound tiện ích all in one như Hoa Lac Metro City.

Cơ hội lớn cho bất động sản nhà ở tích hợp, đặc biệt khu đô thị compound như Hoa Lac Metro City. Ảnh phối cảnh: KITA Group

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, giá căn hộ dọc theo tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên TP.HCM đã tăng giá 35 - 70% trong giai đoạn 2015-2023, kể từ khi tuyến Metro này khởi công tới khi đi vào hoạt động. Các nhà đầu tư Hoa Lac Metro City cũng kỳ vọng “lịch sử lặp lại” bởi phân khúc bất động sản TOD đón sóng Metro cầu luôn cao hơn cung.

“Đây là thời điểm mang tính bước ngoặt để các Nhà đầu tư am hiểu thị trường đón đầu giá trị khi tuyến Metro bắt đầu khởi công và dư địa tăng trưởng sẽ được hiện hữu rõ rệt hơn nữa khi tuyến Metro đi vào vận hành”, bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch G.Empire Group chia sẻ.

Hà An