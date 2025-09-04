Phương án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2025 và được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định.

Tuyến chính bắt đầu từ ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc) với chiều dài khoảng 39,6km; ngoài ra, còn có 2 nhánh vào Depot 1 (Sơn Đồng, Dương Hòa) và Depot 2 (Hòa Lạc), tổng chiều dài khoảng 4,8km.

Hà Nội chốt phương án tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc. Ảnh minh họa: N. Huyền

Toàn tuyến có 20 nhà ga, gồm: 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất, bố trí chủ yếu dọc Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình. Nhiều nhà ga sẽ kết nối trực tiếp với các tuyến ĐSĐT số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và Monorail M2, tạo mạng lưới liên thông.

Thiết kế tuyến có cấu trúc hỗn hợp: đoạn ngầm từ Văn Cao – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng; đoạn trên cao và mặt đất từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến Hòa Lạc.

Dự án bố trí hai Depot chính:

Depot 1 (32 ha): phục vụ tuyến số 5 và số 8, tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện. Depot 2 (10,4 ha): nằm trong quy hoạch đô thị Hòa Lạc.

UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ; Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội công bố quy hoạch, cắm mốc giới; UBND các phường, xã liên quan chịu trách nhiệm quản lý đất đai, mốc giới theo quy hoạch.