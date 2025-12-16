Sau bài viết Tiền điện tháng 11 của hộ dân ở Gia Lai tăng cao, điện lực nói gì?, ngày 16/12, báo VietNamNet nhận được công văn do ông Thái Dương Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai ký phản hồi về việc hóa đơn tiền điện tháng 11/2025 của khách hàng L.T.H. phản ánh trước đó.

Công văn do ông Thái Dương Tuấn ký nêu rõ, ngày 4/11, trong quá trình theo dõi qua hệ thống đo xa, Đội Quản lý điện Chư Prông phát hiện sản lượng điện của khách hàng L.T.H. tăng bất thường. Đơn vị đã chủ động gọi điện 3 lần vào các ngày 4/11, 5/11 và 6/11 đến số điện thoại khách hàng đăng ký trên hợp đồng mua điện để thông báo và đề nghị khách hàng kiểm tra lại tình hình sử dụng điện trong nhà.

Phát hiện sản lượng điện tháng 11 liên tục tăng cao, Đội Quản lý điện Chư Prông đã thông báo cho khách hàng. Ảnh: Trần Hoàn

Tuy nhiên, khách hàng cho biết nhà đang cho thuê và có sử dụng thêm thiết bị điện, sẽ báo lại người thuê nhà để kiểm tra, sau đó không thấy khách hàng phản hồi thêm.

Đến ngày 1/12, khách hàng liên hệ đề nghị kiểm tra lại sản lượng điện tháng 11/2025. Đội Quản lý điện Chư Prông đã đến hiện trường và ghi nhận khả năng tăng sản lượng đến từ việc người thuê nhà sử dụng nhiều thiết bị điện (máy hàn, sạc ắc quy, thiết bị cơ khí…), đồng thời hệ thống máy bơm nước của gia đình có dấu hiệu rò điện, gây thất thoát điện năng liên tục.

Theo Công ty Điện lực Gia Lai, sau đó đơn vị tiếp tục cử nhân viên đến kiểm tra toàn bộ đường dây, công tơ và thiết bị điện trong nhà. Ngày 10/12, công ty đã lập biên bản làm việc với khách hàng, xác định tiền điện tăng cao không xuất phát từ lỗi kỹ thuật của ngành điện mà do các nguyên nhân như: sử dụng thêm các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn phục vụ gia công cơ khí; máy bơm nước bị rò điện, khiến điện năng thất thoát liên tục trong thời gian dài.

Sau khi kiểm tra, xác định máy bơm nước chính là nguyên nhân gây ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn

Sau vụ việc, Điện lực Chư Prông đã hỗ trợ kiểm tra toàn bộ hệ thống điện của khách hàng, hướng dẫn khắc phục để bảo đảm an toàn và tránh tái diễn. Khách hàng đã thống nhất với kết quả kiểm tra và không có ý kiến thêm.

“Công ty Điện lực Gia Lai luôn chủ động giám sát, tiếp nhận phản ánh và xử lý kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi, sự an toàn và minh bạch cho khách hàng”, Điện lực Gia Lai khẳng định.

Sáng 16/12, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Duy Hải (người thuê nhà) cũng xác nhận nguyên nhân tiền điện tăng cao là do máy bơm nước.

Ông Nguyễn Duy Hải thừa nhận nguyên nhân tiền điện tăng cao là do máy bơm nước. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ông Hải, trong tháng 11 vừa qua, vợ ông có đến chơi và sử dụng máy bơm nước. Tuy nhiên, do mải việc nên quên ngắt nguồn. Thêm nữa, giếng bị cạn, nước không lên, bể chứa không bị trào nên không phát hiện ra.

Ông Hải cũng cho biết đã nộp tiền cho chủ nhà và điện thoại xin lỗi Đội Quản lý điện Chư Prông vì sự cố từ gia đình khiến dư luận hiểu nhầm.