Trao đổi với VietNamNet, chị H.T.Đ. (SN 1992, trú tại TP Pleiku) cho biết, nhận hóa đơn tiền điện tháng 11/2025 tăng vọt lên hơn 7 triệu đồng, cao gấp 10 lần tháng trước liền kề khiến gia đình choáng váng. Điều khiến chị đặt nghi vấn là số tiền này đã bị hệ thống ngân hàng tự động khấu trừ trước khi chị kịp kiểm tra nguyên nhân.

Ngôi nhà của chị H.T.Đ. cho ông N.D.H. thuê với giá 1 triệu đồng/tháng. Ảnh: Trần Hoàn

Theo phản ánh của chị Đ. gia đình có một căn nhà tại thôn Pác Bó, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai do mẹ chị là bà L.T.H. (SN 1966, trú cùng thôn) đứng tên hợp đồng mua bán điện, tuy nhiên số điện thoại liên hệ và tài khoản thanh toán lại do chị đăng ký. Từ tháng 6/2025, căn nhà được cho ông N.D.H. (SN 1982, trú xã Krông Pa) thuê với giá 1 triệu đồng/tháng.

Chị Đ. cho hay, từ tháng 8-10/2025, tiền điện có tăng do người thuê sử dụng thêm thiết bị, dao động từ 464.000 đến 724.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, sang tháng 11, hóa đơn bất ngờ vọt lên hơn 7 triệu đồng, tương đương 1.982 kWh điện tiêu thụ.

“Do thanh toán tự động qua ngân hàng nên khi có hóa đơn, tài khoản của tôi lập tức bị trừ hơn 7 triệu đồng. Tôi thật sự sốc và không hiểu vì sao lại phát sinh mức tiêu thụ lớn như vậy”, chị Đ. nói.

Tháng 11 vừa qua, tiền điện bất ngờ tăng lên hơn 7 triệu đồng, gấp 10 lần so với tháng 10, tương đương 1.982 kWh điện tiêu thụ. Ảnh: Trần Hoàn

Về phía người thuê nhà, ông N.D.H. cho biết, từ tháng 10 ông có dùng thêm máy hàn, bộ sạc bình ắc quy và ấm siêu tốc phục vụ công việc nên tiền điện tăng lên 724.000 đồng. Theo ông, nếu tháng 11 có tăng, cùng lắm chỉ khoảng 900.000 đồng. Việc hóa đơn nhảy lên 7 triệu đồng là vô lý.

Ông H. cho biết thêm, tại nhà riêng ở Krông Pa được sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn như máy tiện, máy hàn, máy khoan và 2 máy lạnh nhưng tiền điện trung bình khoảng 1,2 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, số thiết bị dùng tại nhà thuê ít hơn, không thể khiến mức tiêu thụ tăng cao như vậy.

Đại diện điện lực nói gì?

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty Điện lực Gia Lai cho hay, ngày 4/11, Đội Quản lý điện lực Chư Prông phát hiện sản lượng điện của khách hàng L.T.H. tăng bất thường qua hệ thống đo xa. Đơn vị đã 3 lần gọi điện thông báo cho khách hàng nhưng khách hàng chỉ phản hồi là sẽ cho kiểm tra lại.

Theo Công ty Điện lực Gia Lai, khi phát hiện sản lượng điện tăng bất thường đơn vị đã 3 lần liên hệ qua điện thoại để thông báo cho khách hàng. Ảnh: Trần Hoàn

Đến ngày 1/12, khách hàng đề nghị ngành điện kiểm tra nguyên nhân. Qua kiểm tra thực tế, điện lực xác định hệ thống đo đếm (công tơ điện) hoạt động bình thường. Tại thời điểm kiểm tra, người thuê nhà đang dùng điện để sạc bình ắc quy và gia công cơ khí. Nhân viên điện lực cũng kiểm tra máy bơm nước và ghi nhận dòng rò khoảng 6A.

Điện lực Gia Lai nhận định, nguyên nhân dẫn đến sản lượng điện tăng cao trong tháng 11 có thể là do người thuê nhà sử dụng thiết bị điện để sạc ắc quy, gia công cơ khí và máy bơm nước có hiện tượng rò điện.

Chị H.T.Đ. và ông N.D.H. đang trao đổi về việc sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. Ảnh: Trần Hoàn

Tuy nhiên, ông N.D.H. cho rằng khả năng rò điện từ máy bơm là rất thấp vì máy dùng phích cắm rời: “Khi cần thì tôi cắm vào, bơm xong thì rút ra. Đây không phải máy bơm tự động nên khó xảy ra tình trạng chạm chập hay rò rỉ kéo dài”, ông H. nói và cho biết thêm: “Mỗi tháng chỉ bơm khoảng 5 lần, mỗi lần 15 phút. Với tần suất đó, mức tiêu thụ điện không thể tăng cao bất thường như vậy”.

Hiện cả chủ nhà và người thuê đều mong ngành điện tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng để xác định chính xác nguyên nhân, tránh để người dân phải gánh những khoản chi bất thường vượt quá khả năng chi trả.