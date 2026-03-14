Cầu đi bộ được xây dựng trên đoạn sông giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Dự án có tổng chiều dài khoảng 720m, trong đó nhịp chính là vòm treo dây văng dài 187m, kết cấu dầm thép với mặt cắt ngang thay đổi từ 6m đến 11m.

Được khởi công xây dựng vào tháng 3/2025, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nay đã dần lộ diện những hạng mục quan trọng.

Tại khu vực đầu cầu phía đường Tôn Đức Thắng, thân trụ và một phần cầu dẫn đã xuất hiện. Chân cầu nằm trong khuôn viên Công viên Bến Bạch Đằng, kéo dài gần đến đường Nguyễn Huệ.

Phần cầu dẫn và đường đầu cầu phía phường Sài Gòn dài khoảng 239m, phía phường An Khánh khoảng 165m, kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông khu vực.

Trụ cầu được bố trí gần bờ nhằm giảm số lượng cột dưới lòng sông, tạo tĩnh không lớn cho tàu thuyền qua lại. Cầu có tĩnh không thông thuyền ngang 80m, cao 10m, đáp ứng yêu cầu giao thông đường thủy.

Ở phía phường An Khánh, các trụ đường dẫn lên cầu đi bộ đang dần lộ diện.

Hàng chục kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng hối hả làm việc.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Mặt cầu bố trí một làn dành cho xe đạp, chịu tải tối đa khoảng 3 tấn, đủ cho xe cứu thương lưu thông khi cần. Hai bên là không gian cho người đi bộ tham quan, chụp ảnh và nghỉ ngơi.

Khi hoàn thành, cầu sẽ kết nối các công viên hai bên bờ sông tại khu vực đường Tôn Đức Thắng. Hai đầu cầu được bố trí bãi đậu xe máy phục vụ người dân.

Nhiều hạng mục quan trọng của công trình, trong đó có các vòm thép trên cầu, được chế tạo sẵn theo từng bộ phận tại nhà máy trước khi vận chuyển đến công trường để lắp ráp. Cách thi công này giúp hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và môi trường khu vực trung tâm thành phố.

Theo phối cảnh, cầu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước, với kết cấu thép nhẹ và dáng cong mềm mại, mang đặc trưng vùng Nam Bộ. Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cùng thác nước tuần hoàn được bố trí dọc công trình, tạo điểm nhấn cảnh quan trên sông.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trên sông Sài Gòn, kết nối không gian công cộng hai bờ, góp phần gắn kết các giá trị văn hóa – lịch sử của khu vực, phục vụ nhu cầu tham quan, dạo bộ của người dân và du khách. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.