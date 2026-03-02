Ngày 28/2, nhiều tác phẩm theo phong cách “asphalt art” (nghệ thuật vẽ trên mặt đường) đã không còn giữ được vẻ tươi mới như lúc vừa hoàn thiện do lớp sơn bị phủ bụi và xuất hiện nhiều dấu chân hằn lên.

Nhiều mảng màu đã xỉn, không còn giữ được vẻ tươi mới như thời điểm hoàn thiện.

Xung quanh các bồn cây, lon nước bị vứt bừa bãi dù thùng rác đã được đặt ngay gần đó.

“Tôi cho rằng không nên sử dụng tông màu quá sáng vì đây là khu vực có mật độ người qua lại thường xuyên, du khách cũng tập trung đông. Chỉ sau một thời gian ngắn, khu vực trước chợ Bến Thành đã xuống màu như vậy, nếu kéo dài sẽ khó đảm bảo mỹ quan. Tôi vẫn mong giữ lại màu sắc nguyên bản trước đây, phù hợp với nét truyền thống vốn có của chợ”, chị Ngọc Hân (ngụ xã An Nhơn Tây, TPHCM) chia sẻ.

Anh Thái Bảo (phường Bình Quới, TPHCM) cho biết văn phòng công ty anh ở gần đây nên hằng ngày anh thường đi ăn trưa ngang qua khu vực này. “Tôi thấy người dân đến chụp hình rất đông, khó tránh khỏi việc mặt đường nhanh bám bẩn khi sử dụng tông màu quá sáng. Nhiều người còn tiện tay vứt rác tại chỗ thay vì bỏ đúng nơi quy định,” anh Bảo chia sẻ.

Những khu vực tiểu cảnh hoa được bố trí để phục vụ người dân và du khách check-in dịp Tết Nguyên đán nay đã có dấu hiệu xuống cấp. Một số chậu cây bị xô lệch, đất tràn ra ngoài, hoa héo úa hoặc rụng cánh, không còn giữ được vẻ rực rỡ như thời điểm vừa hoàn thiện.

Có ý kiến cho rằng, chợ Bến Thành là biểu tượng lâu đời của TPHCM, thu hút du khách nhờ kiến trúc đặc trưng và không gian mua sắm sầm uất. Hình ảnh hiện tại có thể ảnh hưởng đến ấn tượng của du khách khi ghé thăm.

Trước đó, nhằm chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao và công trình công cộng. Các hạng mục gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, Hồ Con Rùa cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng.