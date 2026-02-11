Dấu ấn vì cộng đồng của Nutifood:

Tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025, Nutifood đã được xướng tên ở hạng mục “Dự án CSR truyền cảm hứng” với công trình Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - một dự án hạ tầng công cộng hướng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị. Đây là sự ghi nhận cho một sáng kiến nổi bật, cũng là minh chứng cho cách doanh nghiệp có thể đồng hành cùng sự phát triển của thành phố bằng những dự án dài hạn, bền vững và mang tính kiến tạo.

Ông Trần Bảo Minh (chính giữa) - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood đại diện nhận giải

WeChoice Awards vốn được biết đến như một sân chơi tôn vinh những câu chuyện, nhân vật và dự án truyền cảm hứng. Chủ đề của mùa giải năm nay “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” nhấn mạnh vào việc lan tỏa năng lượng tích cực và khơi dậy niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của xã hội Việt Nam hôm nay. Trong bức tranh ấy, hạng mục dành cho các dự án cộng đồng trở thành điểm hội tụ của những sáng kiến đến từ doanh nghiệp, phản ánh rõ nét cách trách nhiệm xã hội đang được nhìn nhận không chỉ như một nghĩa vụ, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Khái niệm này thường được gọi là CSR (Corporate Social Responsibility) là sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đóng góp cho cộng đồng thông qua những hoạt động mang lại giá trị tích cực, từ thiện nguyện, bảo vệ môi trường cho đến đầu tư vào hạ tầng công cộng.

Công trình Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh “lá dừa nước”, một biểu tượng gắn liền với đặc trưng sông nước Nam Bộ. Công trình kiến trúc này được đánh giá tạo ấn tượng mạnh khi kết hợp giữa nét truyền thống giản dị, đặc trưng ở miền Nam với sự hiện đại của TP.HCM. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ kết nối Bến Bạch Đằng với khu đô thị Thủ Thiêm, mở ra thêm một trục đi bộ ven sông ngay khu vực trung tâm TP.HCM.

Với người dân, đây sẽ là không gian để dạo mát, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động cộng đồng, trở thành một “khoảng thở” giữa nhịp sống đô thị dày đặc. Với thành phố, công trình góp phần mở rộng quỹ không gian công cộng, tăng kết nối giữa các khu vực và bổ sung vào hệ sinh thái giao thông xanh đang được định hướng phát triển. Tính đến hiện tại, dự án đã vượt mốc 50% khối lượng thi công, nhiều hạng mục chính đạt tiến độ tốt và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Trách nhiệm xã hội là cơ hội để doanh nghiệp tạo ra những giá trị bền vững, lan tỏa và truyền cảm hứng cho xã hội

Điều đáng chú ý ở dự án này là cách Nutifood lựa chọn đồng hành cùng cộng đồng: doanh nghiệp đã chọn đầu tư vào một công trình hạ tầng quy mô lớn, có giá trị sử dụng lâu dài. Đây là bước đi khác biệt, bởi phần lớn các chương trình trách nhiệm xã hội thường gắn với những hoạt động thiện nguyện cụ thể. Với cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Nutifood đã chứng minh rằng doanh nghiệp có thể trở thành một phần trong chiến lược phát triển đô thị, đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng để kiến tạo những giá trị bền vững. Công trình góp phần định hình diện mạo TP.HCM trong tương lai, hướng đến một thành phố hiện đại, đáng sống và giàu bản sắc.

Giải thưởng WeChoice Awards 2025 dành cho Nutifood và dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cũng phản ánh sự thay đổi trong cách cộng đồng nhìn nhận vai trò của doanh nghiệp. Người dân ngày càng kỳ vọng các thương hiệu không chỉ dừng lại ở việc sản xuất, kinh doanh mà còn phải có trách nhiệm với xã hội, với môi trường và với sự phát triển chung của đất nước. Những dự án như cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cho thấy doanh nghiệp có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình kiến tạo đô thị, mang lại những giá trị lan tỏa bền vững. Đây cũng là lời khẳng định rằng trách nhiệm xã hội có thể trở thành một chiến lược dài hạn, gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng.

Hơn cả một công trình, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư là một “tài sản chung” của cộng đồng, mang giá trị sử dụng lâu dài, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, tăng tính kết nối và hướng đến một thành phố đáng sống hơn trong tương lai.

Trong bối cảnh TP.HCM đang hướng đến mục tiêu trở thành một đô thị hiện đại, xanh và đáng sống, công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn mang ý nghĩa đặc biệt. Hơn cả một cây cầu nối liền hai bờ sông, đây còn là một biểu tượng của sự kết nối: kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa doanh nghiệp và cộng đồng, giữa trách nhiệm xã hội và sự phát triển đô thị. Với thiết kế mang tính biểu tượng, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn cảnh quan mới, góp phần nâng cao hình ảnh của TP.HCM trên bản đồ du lịch và văn hóa; đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các hoạt động cộng đồng, tạo thêm không gian để người dân gắn kết, chia sẻ và tận hưởng cuộc sống đô thị.

Trong hành trình “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, Nutifood đã đóng góp một chương đặc biệt bằng công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đó là câu chuyện về một doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến lợi ích kinh doanh mà còn đặt sự gắn bó với cộng đồng lên hàng đầu, đồng hành để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Và chính sự lựa chọn ấy đã giúp Nutifood trở thành một trong những điểm sáng tại WeChoice Awards 2025, khẳng định rằng những giá trị tử tế luôn được cộng đồng đón nhận và lan tỏa.