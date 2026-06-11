Đầu tháng 6/2026, toàn bộ 3 phân khu tại Noble Palace Tay Ho đã gần hoàn tất công tác cất nóc, trong khi các hạng mục hoàn thiện mặt ngoài, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đang được tăng tốc thi công. Với quy mô gần 500 dinh thự và shop villas, đây cũng là một trong những dự án thấp tầng cuối cùng được phát triển tại khu nhà giàu Ciputra - toạ độ biểu tượng cho giới thượng lưu Hà Nội.

Tại phân khu Crystal Grand Mansion, 60 dinh thự cao 5 tầng nổi và 1 tầng hầm đang tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Các sản phẩm được phát triển trên quỹ đất từ 200m² đến 453m², sở hữu hồ bơi riêng và tầm nhìn hướng về hồ cảnh quan dài gần 500m của tổ hợp Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences.

Nhìn từ khoảng cách gần, có thể thấy sự đầu tư kỹ lưỡng trong từng đường nét kiến trúc châu Âu. Từ hệ mái mansard bề thế, phào chỉ và lan can chế tác tinh xảo đến các mảng hoàn thiện giả đá, cửa kính cao cấp hay các bậc tam cấp ốp đá sang trọng, mỗi chi tiết đều được xử lý công phu. Hiện các hạng mục hoàn thiện mặt ngoài đã gần cán đích, trong khi hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật ngầm cũng đang bước vào những công đoạn cuối cùng.

Phân khu Crown Grand Mansion tọa lạc trên mặt tiền đại lộ 40m - trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp cầu Nhật Tân (Vành đai 2) với cầu Thăng Long (Vành đai 3). Tại đây, gần 100% các căn dinh thự, shopvillas từ 110m² đến 463m² đã hiện hữu, hứa hẹn sẽ trở thành một đại lộ ánh sáng sầm uất bậc nhất bên bờ Nam sông Hồng, với các boutique, flagship store, nhà hàng và không gian trải nghiệm thời thượng.

Đồng thời, các hạng mục cảnh quan: công viên, quảng trường…cũng được đẩy nhanh tiến độ. Trong tương lai, nơi đây sẽ là tâm điểm của những lễ hội ánh sáng, show thời trang, triển lãm nghệ thuật và các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, góp phần định hình diện mạo một khu phố lễ hội mới tại Tây Hồ Tây.

Phân khu Regent Grand Mansion nằm liền kề công viên sinh thái 65ha lớn bậc nhất nội đô. Đây là nơi tọa lạc các dinh thự và shop villas trung bình từ hơn 106m² đến hơn 422m², đặc biệt có những dinh thự siêu sang gần 1.300m² - dòng sản phẩm tuyệt đối khan hiếm tại lõi nội đô.

Hiện 100% các căn shopvillas và gần 100% dinh thự đã cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài. Cùng với đó, hệ thống cảnh quan trung tâm như hồ bán nguyệt, công viên, cổng chính và các tiện ích ngoài trời cũng chuẩn bị về đích, định hình diện mạo toàn khu.

Lộ diện hệ thống giao thông ngầm hóa độc đáo bậc nhất Tây Hồ Tây

Bên cạnh các dinh thự và shop villas, một trong những điểm nhấn đặc biệt đáng chú ý nhất tại dự án là hệ thống giao thông "ngầm hóa" hoàn toàn, tích hợp cảm biến và công nghệ nhận diện tiên tiến, kết nối trực tiếp tới hầm riêng của dinh thự.

Thiết kế này không chỉ đảm bảo hành trình di chuyển an toàn, kín đáo và riêng tư tuyệt đối, mà còn góp phần kiến tạo không gian sống trong lành, không khói bụi trên mặt đất. Hiện tại, hạ tầng ngầm đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng vận hành đồng bộ cùng tổng thể dự án.

Cùng với hệ thống giao thông ngầm, tầng hầm tại mỗi dinh thự cũng đang được triển khai đồng bộ. Bên cạnh chỗ đỗ xe được quy hoạch riêng, gia chủ có thể tự do sắp đặt không gian hầm đa năng theo phong cách cá nhân với phòng tiệc, quầy bar sang trọng, phòng chiếu phim hiện đại, phòng trưng bày nghệ thuật, phòng karaoke giải trí, hay hầm rượu đẳng cấp…

Từ góc nhìn thị trường, chính những yếu tố "ẩn" trong cấu trúc như hầm đa năng riêng tư, giao thông ngầm kín đáo cùng thiết kế và vật liệu vượt trội chính là điểm tạo nên khác biệt thực sự của Noble Palace Tay Ho.

Khi quỹ đất chuẩn pháp lý quanh Hồ Tây đã gần như cạn kiệt, những dự án không chỉ hiếm về vị trí mà còn được đầu tư bài bản về thiết kế, công năng như Noble Palace Tay Ho đang dần vượt khỏi khái niệm mua bán thông thường, để trở thành những tài sản thực sự mang tính truyền đời.

(Nguồn: Sunshine Group)