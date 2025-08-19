Ngày 18/8, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ xã Tiên Minh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng. Tham dự Đại hội có 192 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.606 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Tiên Minh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Xây dựng từ nền tảng mới, phát triển theo hướng hiện đại

Xã Tiên Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 4 xã: Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Minh và Tiên Thắng. Với diện tích gần 36,5 km² và dân số hơn 36.000 người, xã hiện có 38 thôn, khu dân cư, đánh dấu bước chuyển mình lớn về mặt hành chính, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác phát triển đảng viên tiếp tục được Đảng bộ quan tâm. Đã có 241 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tính đến năm 2024, xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm đáng kể, cho thấy sự hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện.

Định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Phúc nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần nhận diện đúng thời cơ và thách thức, từ đó lựa chọn các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn. Trong đó, công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt, tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Quang Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ông Phúc cũng yêu cầu chú trọng công tác cán bộ theo hướng toàn diện, không chỉ vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức mà còn phải có kỹ năng quản lý, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần chủ động rà soát, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có tư duy đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, tăng cường cơ chế bảo vệ và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số cũng được nhấn mạnh là hướng đi tất yếu trong giai đoạn mới.

Phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tiềm năng và thế mạnh địa phương

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng gợi mở một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với lợi thế của Tiên Minh. Trong đó có việc hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái - hữu cơ; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất và phát triển các vùng sản xuất tập trung; đưa sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại điện tử, kết nối logistics.

Bên cạnh đó, cần khai thác diện tích mặt nước theo mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, có truy xuất nguồn gốc nhằm xây dựng "thương hiệu Tiên Minh" cho sản phẩm thủy sản sạch.

Tổ chức bộ máy tinh gọn, xác định rõ mục tiêu nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 đồng chí đã được công bố. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 thành viên. Ông Đào Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Quang Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ban chấp hành Đảng bộ xã Tiên Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội cũng thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu cho giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó nổi bật là: phấn đấu hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 13,5 - 14%/năm; đến năm 2030, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng đạt 180 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/năm; từ 3 - 4 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2.

Đại hội cũng thống nhất, thông qua 16 giải pháp trọng tâm và xác định 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lấy sự hài lòng của nhân dân và kết quả đầu ra làm thước đo thực chất cho từng nhiệm vụ.

Bảo Khánh